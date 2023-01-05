 وزير الاعمار يوجه بسحب العمل من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع

المستقلة/- وجه وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، بسحب العمل فوراً من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع.

وترأس ريكاني اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشاريع قطاع البلديات، بحضور المديرين العامين لدائرتي التخطيط والمالية والادارية و مديريات الماء والمجاري والبلديات والتخطيط العمراني.

وقال بيان عن الوزارة أن المجتمعين استعرضوا مشروع المدن السكنية الجديدة، ومشاريع الماء والمجاري والبلديات ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، وبحث سير العمل في هذه المشاريع ومعالجة المعوقات.

واشار الى أن الوزير وجه ايضا بسحب المشاريع من الشركات التي سجلت انحرافاً سلبياً في جدول تقدم العمل بنسبة 10%، مؤكداً ان الوزارة عازمة على انجاز جميع مشاريعها وقبل المدة المقررة للانجاز خدمة للمواطنين.

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