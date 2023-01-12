وزير الاعمار يبحث مع السفير البريطاني امكانية تنفيذ مشروع تحلية ماء البصرة

المستقلة/- بحث وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، سبل التعاون مع بريطانيا لتنفيذ مشاريع الوزارة في مختلف المجالات، جاء ذلك اثناء لقائه سعادة السفير البريطاني في العراق السيد مارك برايسون.

واوضح ريكاني ان لدى الوزارة مشاريع جديدة في قطاعات الماء والمجاري والطرق والاسكان، ونتطلع لمشاركة الشركات البريطانية في تنفيذها، ومنها مشروع تحلية ماء البصرة بطاقة انتاجية تصل الى مليون متر مكعب بالساعة.

من جانبه اعرب السفير البريطاني عن سعادته باللقاء ، مؤكداً حرص بلاده على دعم العراق في المجالات كافة.

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