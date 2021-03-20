وزير الأوقاف الاردن : من مات بكورونا شهيد

المستقلة /- حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، من اللغو والكذب ونشر الشائعات وتشويه الحقائق وبث الرعب بين الناس، مشيراً إلى أن من صفات المؤمن الصدق والأمانة ومراعاة العهد والود.

وقال الخلايلة خلال خطبة الجمعة ، من مسجد المغفور له الحسين بن طلال، إن على المسلم الصبر على الوباء واحتساب الأجر عند الله، لافتاً إلى أن معادن الرجال لا تظهر في الرخاء بل في الشدائد والابتلاءات والمحن، وهي التي تمتحن الناس كما النار تخلص الذهب من الشوائب.

وأكّد أن الابتلاء والأوبئة هي امتحان للبشر، وفيه تظهر سلوك المؤمن وتصرفاته وجميع أحواله، مبيناً أن علينا الصبر والاحتساب والعمل على دفع المرض والالتزام بالتعليمات الصحية والاجتهاد لتجنيب المجتمع شر هذا الوباء.

وأشار إلى أن من مات بالفيروس يحتسب عند الله شهيداً لقوله صلى الله عليه وسلم (من مات بالطاعون فهو شهيد) والطاعون هو الذي ينتشر بالهواء وهذه الجائحة كالطاعون.