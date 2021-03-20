وزير الأوقاف الاردن : من مات بكورونا شهيد

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-01-21 14:36:43Z | |

المستقلة /- حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، من اللغو والكذب ونشر الشائعات وتشويه الحقائق وبث الرعب بين الناس، مشيراً إلى أن من صفات المؤمن الصدق والأمانة ومراعاة العهد والود.

وقال الخلايلة خلال خطبة الجمعة ، من مسجد المغفور له الحسين بن طلال، إن على المسلم الصبر على الوباء واحتساب الأجر عند الله، لافتاً إلى أن معادن الرجال لا تظهر في الرخاء بل في الشدائد والابتلاءات والمحن، وهي التي تمتحن الناس كما النار تخلص الذهب من الشوائب.

وأكّد أن الابتلاء والأوبئة هي امتحان للبشر، وفيه تظهر سلوك المؤمن وتصرفاته وجميع أحواله، مبيناً أن علينا الصبر والاحتساب والعمل على دفع المرض والالتزام بالتعليمات الصحية والاجتهاد لتجنيب المجتمع شر هذا الوباء.

وأشار إلى أن من مات بالفيروس يحتسب عند الله شهيداً لقوله صلى الله عليه وسلم (من مات بالطاعون فهو شهيد) والطاعون هو الذي ينتشر بالهواء وهذه الجائحة كالطاعون.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لتوفير 100 ألف وظيفة..السعودية تطلق حملة مستقبلك سياحة

اخر الاخبار

دبي تتصدر المركز الأول عربيا في أهم المراكز المالية العالمية

اخر الاخبار

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021

اخر الاخبار

وزير الأوقاف الاردن : من مات بكورونا شهيد

اخر الاخبار

الكشف عن مفاوضات سرية كانت ستنقذ حياة القذافي

اخر الاخبار

السعودية: لا يمكننا التطبيع مع إسرائيل

اخبار العراق

الجيش يداهم مسجدًا في الأنبار وبخرج المصلين بالقوة أثناء أداء صلاة الجمعة

اخبار العراق

الجيش يداهم مسجدًا في الأنبار وبخرج المصلين بالقوة أثناء أداء صلاة الجمعة

رياضية

رئيس الفيفا يثق في قدرة قطر على تنظيم المونديال

اخبار العراق

جائزة عالمية تحمل اسم الرسامة العراقية الملهمة سماء الأمير

اخر الاخبار

فيديو.. نانسي عجرم تكسر حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنية “إمي”

رياضية

هالاند يستقر على الرحيل إلى الدوري الإسباني

اخر الاخبار

فيديو.. “تفاصيل صادمة” هبة الدري تتحدث عن انفصالها

اخر الاخبار

فيديو.. ممثلة مغربية تنفذ والدة حلا الترك من السجن.. تفاصيل

رياضية

الفيفا يمنح الضوء الأخضر لإقامة كأس العرب للمنتخبات

رياضية

تعرف على قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

اخر الاخبار

شاهد.. جو بايدن يتعرض لموقف محرج أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية