وزيرُ النفط يشيد بقرارِ تثبيت موظفي العقود

المستقلة/- أشادَ وزيرُ النفط حيان عبد الغني بقرارِ مجلسِ الوزراء في جلستهِ العاشرةِ الذي تضمّنَ تثبيتَ أحدَ عشرَ ألفاً وواحدٍ وثلاثينَ من موظفي العقود، بمَنْ فيهِم الحراسُ الأمنيون، وتحويلَ المتعاقدينَ بصفةِ أجرٍ يوميّ الى عقود ، مشدداً على أن القرارَ أنصفَ أبناءَ هذهِ الشريحةِ المُهمّة تقديراً للخِدماتِ التي يقدمونَها لوزارةِ النفطِ وتشكيلاتِها.

من جهةٍ أخرى هنأ عبد الغني المشمولينَ بقرارِ مجلسِ الوزراءِ، ودعاهم الى بذلِ المزيدِ في مجالِ عملِهِم عرفاناً للجهودِ التي بُذِلتْ من قِبَلِ الوزارة للحصولِ على موافقةِ المجلسِ على هذا القرار.

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