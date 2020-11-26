وزيرتا الهجرة والأعمار تناقشان أزمة سكن العائدين الى مناطقهم المحررة

المستقلة .. ناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، مع وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات السيدة نازنين محمد وسو بديوان وزارة الاعمار اليوم ببغداد عددا من المواضيع التي تهم فئات عناية الوزارة أبرزها ملف النازحين والعائدين والسبل الكفيلة بحل مشاكلهم وتسهيل إجراءات عودتهم الى مناطقهم المحررة وآلية التنسيق بين الوزارتين لتقديم كل ما هو ممكن للعائدين لمناطقهم ، فضلا عن بحث مشروع البصرة السكني والغاء عقد الشركة المنفذة المتلكئة واحالته الى الاستثمار .

وأوضحت جابرو اثناء اللقاء ان ” الهدف من اللقاء كان عرض عدة طلبات من الوزارة لوضعها تحت أنظار وزيرة الأعمار للنهوض بواقع فئات عناية الوزارة ” ، مبينة :” ان من بين الطلبات المقدمة شمول العوائل العائدة من النزوح بالقروض التي تمنح للبناء من صندوق الإسكان بنسب معينة لهذه الشريحة تشجيعا لعودتها الى مناطقها المحررة وانهاء ملف النزوح إضافة الى شمول فئات عناية الوزارة بتخفيض أسعار الشقق السكنية إسوة بفئات عناية بقية الوزارات الأخرى ، الى جانب شمول موظفي وزارة الهجرة ببرنامج الإسكان او العمل مع مستثمري الوزارة لبناء مجمع خاص بالوزارة وتقسيط المبالغ على الرواتب إسوة بأقرانهم من موظفي وزارة الأعمار والإسكان والبلديات “.

الى ذلك أبدت وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات دعمها وبقوة للعمل مع وزارة الهجرة والمهجرين بشكل عام والسيدة الوزيرة بشكل خاص خدمة لفئات عناية الوزارة من النازحين والعائدين والمهجرين والمهاجرين واهتمامها بمساعدتهم .