وزيرة الهجرة للسفير البابوي: الحكومة تعمل على مد جسور الثقة بينها وبين الاقليات

المستقلة.. بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج ايفان فائق جابرو اليوم بمقر الوزارة مع السفير البابوي لدى العراق المونسنيور ميتجا ليسكوفار ، مجريات خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الأسر النازحة في المخيمات على العودة طوعاً الى مناطقهم الاصلية، فضلا عن اوضاع اللاجئين في دول المهجر وآلية دعمهم ماديا ومعنويا .

وقالت جابرو اثناء اللقاء ان ” الإرهاب ترك آثارا سلبية ملموسة في العراق من بينها تدمير المناطق التي كانت تحت سيطرته وتناقص أعداد الاقليات في البلاد جراء الهجرة في السنوات الأخيرة ” ، مبينة ان الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين عملت على مد جسور الثقة بينها وبين الاقليات للحفاظ على وجودهم في الوطن.

ونوهت الى أن ” العراق ملتقى الديانات التي تتفق كلها على احترام الإنسان وكرامته وإشاعة ثقافة وقيم السلام “.

وأكدت جابرو إصرار الحكومة على إعادة النازحين وتأهيل ضحايا داعش من النساء والأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية ليندمجوا بالمجتمع ويعيشوا حياة طبيعية ، لافتة الى ان الوزارة قامت بإغلاق 18 مخيماً للنازحين ولم يتبق سوى ثلاثة فقط ماعدا المخيمات في إقليم كردستان العراق .

وطالبت في الوقت نفسه المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدة الوزارة في هذا المجال وتقديم جهد اكبر من قبل الشركاء لأنهاء هذا الملف واعادة اخر نازح الى منطقة سكناه الاصلية .

وبخصوص العراقيين في دول المهجر اكدت جابرو أن توجه الوزارة في المرحلة القادمة سيكون للدول التي تحتضن اعداداً كبيرة من اللاجئين العراقيين كالمانيا وبلجيكا واستراليا وفنلندا لمتابعة اوضاعهم خصوصا المرفوضة طلبات لجوئهم والعمل على تشجيعهم على العودة الى بلادهم طوعيا ، رافضة في الوقت ذاته اعادتهم قسراً .

من جانبه اكد السفير البابوي حرصه على بذل قصارى جهده لتطوير العلاقات بين العراق والفاتيكان لتحقيق الأهداف التي حملها خدمة للإنسان وحقوقه ولإشاعة ثقافة وقيم السلام ، معربا عن شعوره بالارتياح لعودة النازحين بصورة تدريجية وطوعية .

وابلغ الوزيرة انه ستكون هناك زيارة متوقعة لبابا الفاتيكان الى العراق مطلع شهر آذار/مارس في العام المقبل .