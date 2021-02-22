وزيرة الهجرة توجه بدراسة أسباب الانتحار داخل مخيمات النزوح

المستقلة/- وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو بإعداد دراسة خاصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لحالات الانتحار التي شهدتها بعض مخيمات النزوح.

و ترأست جابرو الاجتماع الثاني للجنة دراسة أسباب حالات الانتحار في العراق، بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، بحضور وكيل الوزارة كريم النوري وأعضاء اللجنة.

وأشادت في مستهل الاجتماع، بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة خلال الزيارات التي قامت بها مؤخرا لمخيمات النازحين وجمع عدة تقارير عن حالات الانتحار التي شهدتها بعض المخيمات من أجل الوقوف على الاسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة”.

كما اشارت الى” جملة الاسباب التي تدفع النازحين الى الاقدام على الانتحار وأبرزها الضغوط النفسية والعائلية”.

ووجهت جابرو، في ختام الاجتماع باعداد دراسة مستفيضة عن الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى هذه الظاهرة ومن ثم تقديم الحلول اللازمة وكيفية معالجتها بأسرع وقت من ممكن”.

وطالبت “المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي لتكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف سيما العاملة في مخيمات النزوح”، داعية في الوقت نفسه الى “الإسراع في إكمال إجراءات تأهيل قضاء سنجار في غرب نينوى، وإنهاء نزوح هذه العوائل بتوفير مستلزمات العودة الطوعية”.