وزيرة الهجرة تناقش ملف دعم النازحين مع سفير المملكة المتحدة

المستقلة/- بحثت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، مع سفير المملكة المتحدة البريطانية مارك برايسون ريتشاردسون في مكتبها بمقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، سبل التعاون المشترك بين الحكومتين العراقية والبريطانية للنهوض بواقع فئات عناية الوزارة.

كما شهد اللقاء، بحث أوضاع النازحين المتواجدين في المخيمات وآليات متابعة إعادة اعمار المناطق التي دمرتها عصابات داعش الارهابية ومساهمة الحكومة البريطانية ودول الاتحاد الاوروبي في دعم عملية الاستقرار في المناطق المحررة.

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بجهود الوزيرة وإدارتها لملف النزوح في العراق، معربا في الوقت ذاته عن استعداد حكومة بلاده لدعم العراق في ملف إغاثة النازحين.

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