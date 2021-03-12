وزيرة الهجرة تناقش اوضاع العراقيين  في دول الاتحاد الأوروبي

المستقلة/- ناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين و رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج إيڤان فائق جابرو بحضور أعضاء اللجنة مع سفراء ألمانيا ، وفنلندا، والقائم بالأعمال السويدي ،والقائم بالأعمال الهولندي، والمستشار السياسي يوليان روسلر، أوضاع العراقيين في دول المهجر وسبل رفع مستواهم المعيشي وتسهيل إجراءات عودة الراغبين منهم بالعودة الى العراق .

وتضمن الاجتماع مناقشة مسودة مذكرة التفاهم (إعلان النوايا) المقدمة من الجانب الألماني لتنظيم العودة الطوعية في دول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فنلندا، السويد، وهولندا) وتقديم الخدمات والمساعدات لهم بعد العودة الى البلاد ،حيث قررت اللجنة إحالة المسودة الى لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان النيابيتين لمناقشتها في جلسة مشتركة بحضور السفراء المعنيين للخروج بحلول مناسبة بشأنها.

وخلص الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في بغداد، وترأسته جابرو الى ” تشكيل لجنة مختصة من أعضائها لكتابة خطة العمل و أبواب الصرف لسنة ٢٠٢١ الخاصة بتلبية احتياجات العراقيين في الخارج

علاوة على موافقة أعضاء اللجنة بالاجماع على ارسال ممثل من وزارة الهجرة الى وزارة الخارجية لرفد اللجنة الوطنية بمشاكل العراقيين في الخارج لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة .

كما قررت اللجنة أيضا ” تكليف وزارة الهجرة بتشكيل فريق عمل مع الوزارات المعنية لزيارة مخيمات اللجوء التي يتواجد فيها العراقيون في دول العبور (اليونان، البرتغال، وصربيا) للإطلاع على أوضاعهم وتزويدهم بالاحتياجات اللازمة، ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة إضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الوزراء بتضمين اتفاقية العمل بين العراق والأردن فقرة تتضمن السماح بعمل العراقيين المتواجدين في المملكة الهاشمية أسوة باقرانهم من الجنسيات الأخرى لرفع مستواهم المعيشي هناك “.