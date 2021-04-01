وزيرة الهجرة تلتقي وزيري الخارجية والادارة المحلية السوريين

بحثت أوضاع العراقيين والسوريين في البلدين

المستقلة/- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج ايفان فائق جابرو مع وزيري الخارجية والادارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد و حسين جميل مخلوف كلاً على حدة، اوضاع العراقيين المتواجدين في سوريا فضلا عن النازحين السوريين داخل العراق وتسهيل عودتهم .

وأكدت جابرو ” ان العلاقات العراقية السورية تتميز بعمقها التاريخي خاصة على مستوى التقارب بين الشعبين التي اتسمت بالمودة والوئام والتشابه في طبيعة الظروف لاسيما محنة النزوح” .

وبينت اثناء لقائها وزير الخارجية فيصل المقداد ” ان وزارة الهجرة والمهجرين مستمرة بتقديم رعايتها للسوريين النازحين في الداخل العراقي وتتابع اوضاعهم في المخيمات العشرة الموجودة في اقليم كردستان ، مؤكدة ” شمول النازحين السوريين في العراق بالمساعدات والخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن برنامج دعم النازحين العراقيين باعتبار المواطن السوري شأنه شأن العراقي .

وشددت ” على التزام العراق بمعايير حقوق الانسان في دعم العودة الطوعية للراغبين في العودة من النازحين والمهاجرين من كلا الشعبين المتواجدين على اراضي البلدين “.

من جانبه ابدى المقداد استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في تبادل الخبرات بما يخص التعاطي مع اغاثة واعادة النازحين والمهاجرين ، مرحبا اشد الترحيب بالسيدة الوزيرة والوفد الزائر في بلدهم الثاني سوريا .

وعلى صعيد منفصل التقت الوزيرة بوزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين جميل مخلوف، وجرى اثناء اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في ‏المجالات المختلفة ، وايجاد طرق لخدمة العراقيين المتواجدين على الاراضي السورية والنازحين السوريين في العراق .

وأعربت عن تقديرها لحرص الجانب السوري على إيجاد سبل تعاون مشترك مع الوزارة في هذا الملف، ‏مؤكدة سعي وزارة ‏الهجرة لخلق تعاون مثمر بين الوزارتين المعنيتين بشأن العراقيين في سوريا والسوريين في العراق، لما سيتضمنه هذا التعاون من وعي بمشكلاتهم ‏وقضاياهم، مما يسهم في سرعة إيجاد حلول لمشكلاتهم، بالإضافة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم .

الى ذلك ابدى وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين جميل مخلوف دعم بلاده وبقوة للعمل مع وزارة الهجرة والمهجرين خدمة للعراقيين والسوريين في كلا البلدين  .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مساكنٌ جديدة ودعمٌ مُجتمعي للناجين من مذبحة كوجو

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تلتقي وزيري الخارجية والادارة المحلية السوريين

اخر الاخبار

وزير الري الإثيوبي يعلن بدء المناقشات الثلاثية حول سد النهضة

اخر الاخبار

أبو رغيف يبحث تعزيز العلاقات الثقافية مع اكاديمية شيفلد الدولية   

اخر الاخبار

تعيين البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان

اخر الاخبار

الأردن.. تسجيل 82 وفاة و6482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

النيابة العامة المصرية تعلن استمرار حبس 4 متهمين في قضية “فيرمونت”

اخر الاخبار

النيابة العامة المصرية تعلن استمرار حبس 4 متهمين في قضية “فيرمونت”

اخبار العراق

دراسة أممية تكشف عن فرص لتعزيز سلاسل القيمة للمواد الغذائية في العراق

اخر الاخبار

السعودية تصدر بيانا بشأن “داعشي في الحرم المكي” يحمل سلاح أبيض..فيديو

اخر الاخبار

قطر.. تعليق حضور الطلاب إلى المدارس والجامعات بسبب كورونا

الاخبار

مصر.. سائق الحفار الصغير يرد على الساخرين بعد حل أزمة السفينة الجانحة

رياضية

الزوراء يهزم نفط البصرة في الدوري العراقي

اخبار السعودية

منعا للتشويش.. توجيه جديد من السعودية بشأن مكبرات الصوت في المساجد

اخر الاخبار

مصر..إنجاز تعويم السفينة العالقة بقناة السويس خلال 6 أيام سيدخل موسوعة “غينيس” 

اخبار مصر

مصر.. سائق حادث “فتاة الجلالة” يدلي بأقواله لأول مرة

اخر الاخبار

النيابة العامة الإماراتية تحذر من “كذبة أبريل/ نيسان”