وزيرة الهجرة  تطلب من البابا الصلاة من اجل عودة النازحين لمناطقهم

المستقلة/- طلبت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو من البابا فرنسيس ان يصلي ويدعو من أجل عودة جميع النازحين واللاجئين لمناطق سكناهم الاصلية بصورة آمنة .

جاء ذلك على هامش الزيارة  التاريخية لبابا الفاتيكان الى العراق واثاء حضور الوزيرة مراسم الاستقبال الرسمي

ووصفت جابرو الزيارة ” بأنها فريدة وتأتي في وقت مثالي كونها حدث عالمي كبير في ظل تحديات تفشي جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم .

وأشارت الى ” أهمية  تلك الزيارة التاريخية التي تحمل معها رسائل إنسانية داخلية وإقليمية ودولية، فضلا عن أنها زيارة مهمة على المستوى الحضاري والديني والثقافي والجغرافي، وهذه الزيارة تعزز حالة التعددية الدينية والثقافية في العراق كما تعزز مكانة العراق الدولية، وتضعه من جديد في اهتمام الدول التي تستضيف البابا .

وأبدت الوزيرة ” تفاؤلها الكبير بنتائج تلك الزيارة خاصة على مستوى اللقاء المرتقب بين  الحبر الأعظم البابا فرنسيس والمرجع الاعلى اية الله علي السيستاني في النجف الاشرف، والتي ستكون وثيقة اخاء تعبر عن رمزية التعايش المجتمعي والدعوة الى المزيد من السلام والتذكير بالاخوة بين جميع اطياف الشعب ومكوناته .

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