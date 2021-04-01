وزيرة الهجرة تصل دمشق لمتابعة اوضاع العراقيين في سورية

المستقلة/- وصلت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو , العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات وفي مقدمتها متابعة اوضاع العراقيين المتواجدين في سوريا.

وكان في استقبال الوزيرة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السورية، وفي مقدمتهم معاون وزير الداخلية اللواء فايز الغازي ومدير ادارة الهجرة والجوازات السورية اللواء ناجي نمير ، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الخارجية السورية ، فيما كان على رأس المستقبلين القائم بالاعمال في سفارة جمهورية العراق بدمشق ياسين شريف الحجيمي وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة .

ورحب معاون وزير الداخلية بالوزيرة والوفد المرافق لها. مؤكدا اهمية هذه الزيارة في هذا الظرف واستعداد الحكومة السورية لتسهيل وانجاح هذه الزيارة.