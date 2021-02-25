وزيرة الهجرة تتفقد أوضاع الأسر العائدة من مخيمات النزوح إلى الفلوجة

المستقلة/- تفقدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ، اليوم الخميس، العوائل العائدة في مدينة الفلوجة للإطلاع على أوضاعهم في مرحلة ما بعد العودة والتأكد من سير الاجراءات ضمن خطة الوزارة الوطنية للعودة الطوعية (بناء وترميم الدور المتضررة) بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ، وذلك في زيارة ميدانية لها.

وقالت الوزيرة :” ان هدف الزيارة هو الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للعائدين في القضاء والاستجابة الى ما تحتاجه العوائل والاستماع الى مشاكلهم وتقديم الحلول الناجعة لحل تلك المشاكل ” .

وبينت :” أن الوزارة لديها خطة عمل وآلية تبنتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لمتابعة احوال العائدين ، علاوة على وضع برامج لشمولهم بالمشاريع المدرة للدخل ” ، مشيدة في الوقت نفسه بالوضع العام في محافظة الانبار وما طرأ عليها من مشاريع اعمار ، الامر الذي ميزها عن بقية المحافظات بتشجيع النازحين على العودة الى مناطق سكناهم الاصلية .

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