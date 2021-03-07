وزيرة الهجرة تبحث مع وزيرة التنمية العمانية اوضاع العراقيين في السلطنة

المستقلة/-أجرت رئيسة اللجنة  الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج وزيرة الهجرة والمهجرين ايڤان فائق جابرو  زيارة سريعة الى سلطنة عمان  لمتابعة أوضاع العراقيين ومد جسور التواصل معهم .

وبحثت جابرو مع وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية ليلى بنت أحمد النجار ،بحضور القائم بالاعمال في السفارة العراقية محمد عيسى العيساوي ، اوضاع العراقيين المتواجدين على اراضي السلطنة وآلية العمل المشترك  لحل بعض المشاكل التي تواجههم ، وتبادل البحوث والدراسات التي من شأنها خدمة الجانبين في تطوير منظومة البرامج والخدمات الاجتماعية  التي تخص الوزارتين  سيما العمل على توفير   الخطط والبرامج التي تهدف الى خدمة العراقيين المتواجدين على ارض السلطنة .

وأشادت جابرو اثناء اللقاء بالتطور الكبير والنهضة الحديثة التي تمتاز بها السلطنة وما تتمتع به من تقدم وازدهار ، مؤكدة على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين العراق وسلطنة عمان .

من جانبها ابدت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية استعداد  وزارتها لمزيد من التعاون المشترك وادامة التنسيق بين الجانبين لتبادل الخبرات بما يخدم تطوير منظومة البرامج والخدمات الاجتماعية  التي تخص الوزارتين .

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