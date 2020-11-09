وزيرة الهجرة تبحث مع منظمة الهجرة الدولية آليات عودة النازحين

المستقلة.. بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع وفد بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق برئاسة جيرارد ويت، اليوم، الاثنين، الخطة الوطنية لعودة النازحين بحضور وزير التخطيط، خالد بتال النجم .

وتطرق اللقاء إلى الدور المهم للمنظمات التابعة للامم المتحدة، وفي صدارتها منظمة الهجرة الدولية والبرنامج الانمائي، في دعم ملف النازحين ومد يد العون للحكومة العراقية في تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم إلى مناطق سكناهم .

كما جرى بحث حيثيات غلق كافة المخيمات قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية للعائدين وتأهيل مناطقهم .

وشرحت جابرو، تفاصيل عمل الوزارة في هذا الملف المهم وما تقوم به من جهود لتذليل العقبات التي تقف في طريق عودة الأسر النازحة، مثنية على الجهود التي يبذلها السيد وزير التخطيط، ومنظمات الأمم المتحدة، والجهات ذات العلاقة، والتي أسهمت في غلق معظم مخيمات النازحين .

من جهته قال وزير التخطيط ان الحكومة العراقية ماضية في اغلاق جميع المخيمات وتأمين العودة الطوعية للنازحين، مشيداً بجهود وزارة الهجرة والمنظمات الدولية في هذا المجال .

من جانبه، أبدى رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق جيرارد ويت استعداد المنظمة، لمواصلة دعم مساعي وزارة الهجرة لغلق مخيمات النازحين، مؤكداً على ضرورة العمل التضامني لتطوير الخطة الوطنية بما يتلاءم مع الأعداد الكبيرة من النازحين ضمن سقف زمني محدد وبالإمكانيات المتاحة لدى الحكومة العراقية .