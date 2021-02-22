وزيرة الهجرة تبحث مع المالكي ملف اغلاق مخيمات المهجرين

المستقلة/- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ،اليوم الاثنين، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ملف إغلاق المخيمات والوقوف على أهم المشاكل والتحديات التي تواجه سير العودة الى مناطق سكناهم الاصلية .

وذكرت جابرو، حسب بيان عن مكتبها، ان ” من أولويات العمل خلال فترة توليها الوزارة هو تنظيم خطة لاعادة النازحين لمناطق سكناهم الاصلية  وإنهاء ملف النزوح .

واشارت الى ان  الوزارة ” قامت بوقت قياسي بعد استنفار كل الجهود في غلق جميع المخيمات واعادة  الاسر النازحة الى مناطقها الاصلية طوعيا سيما ان غالبية تلك الاسر هي التي طالبت بضرورة عودتهم لمنازلهم التي اضطروا للخروج منها آبان اجتياح العصابات الارهابية مدنهم في وقت سابق .

 

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