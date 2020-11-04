وزيرة الهجرة تبحث مع العمليات خطة غلق المخيمات والعودة الآمنة للنازحين

المستقلة.. بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو،مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ، خطة الوزارة لغلق مخيمات النزوح وتسهيل وتأمين عودة الاسر النازحة الى مناطقهم الاصلية .

وقالت جابرو ان الوزارة اعدت خطة لاعادة العوائل النازحة الى مناطقهم المحررة واغاثتهم في الوقت نفسه وعن طريق فروعها المتوزعة في محافظات البلاد وبالتنسيق مع كافة الوزارات القطاعية والحكومات المحلية وقيادة العمليات المشتركة بعد تامين واعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

واوضحت ان “ملف إعادة النازحين الى مدنهم الاصلية يحتاج الى تنسيق عال مع كافة الجهات المعنية فضلا عن اهمية تامين اعادة الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية الى تلك المدن” .

ولفتت جابرو الى وجود بعض المشاكل المجتمعية والأمنية في تلك المناطق التي تؤدي الى تأخير عودة النازحين .

من جانبه اثنى الشمري على دور الوزارة وما قدمته لخدمة النازحين منذ بداية ازمة النزوح ، معتبرا ان الوزارة هي وزارة خدمية و انسانية كونها تتعامل مع الشرائح المتضررة ، مبديا تعاون العمليات المشتركة مع الوزارة في تأمين عودة النازحين ومرافقتهم الى مناطقهم الاصلية .

وأشار الى انه ” سيكون هناك تنسيقا عاليا بين العمليات المشتركة والوزارة لتسهيل مهمة عودة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية ” .