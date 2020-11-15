وزيرة الهجرة تبحث مع السفير البريطاني ملفي النزوح والعودة

المستقلة..بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي آلية العمل المشترك بين الجانبين

وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد التباحث بشأن أوضاع النازحين وملف اعادتهم لمناطق سكناهم الاصلية والخدمات والمساعدات الأغاثية التي تقدمها الوزارة لهم .

ولفتت جابرو أن الوزارة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد انخفاض أسعار النفط جراء جائحة كورونا وقلة السيولة المالية لكنها مستمرة بتقديم الدعم اللوجستي لأغاثة الأسر النازحة والعائدة على حد سواء بالاحتياجات الضرورية .

واستعرضت خطة الطوارئ التي تبنتها الوزارة و على أثرها استنفرت كوادر الوزارة للقيام بها وبمتابعة شخصية منها على تلك الخطة بإعادة الاسر الراغبة في العودة لمناطق سكناها الاصلية بشكل طوعي بعد إغلاق عدد من المخيمات مؤخرا من أجل الوصول للهدف النهائي وهو غلق ملف النزوح .

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