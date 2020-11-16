وزيرة الهجرة تبحث مع السفير الامريكي سبل عودة النازحين

المستقلة ..بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر مجريات خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الاسر النازحة في المخيمات على العودة طوعيا الى مناطقهم الاصلية وآلية دعمهم ماديا ومعنويا .

وذكرت الوزيرة اثناء اللقاء ان ” الوزارة اطلعت على الكثير من المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغبة النازحين في المخيمات بالعودة الى مناطقهم الاصلية الأمر الذي دفع الوزارة ان تقوم بعملية المسح الميداني للمخيمات لمعرفة العوائل الراغبة بالعودة والنتائج اظهرت رغبة الاغلبية بالعودة الى مناطقهم الاصلية ،وتم التنسيق مع وزارة النقل لتهيئة حافلات وشاحنات لنقل أثاثهم فضلا عن مرافقة العمليات المشتركة للعائدين الى مناطقهم الاصلية ” .

وأشارت الى ان محافظتي بغداد وكربلاء اصبحتا خاليتين من المخيمات ، منوهة الى ان احد المخيمات في بغداد (مخيم مريم العذراء) جميع قاطنيه رغبوا بالاندماج في المجتمع البغدادي وتم الاندماج .

واكدت إشراف الوزارة على عمليات العودة بالتعاون مع الحكومات المحلية وقيادات العمليات المشتركة, إلى جانب حلحلة المشاكل العالقة بين بعض العشائر من خلال مساهمة الوزارة في المصالحة المجتمعية واصلاح ذات البين في عدد من المحافظات من بينها ديالى وصلاح الدين والانبار.

ولفتت الى ان الوزارة ستعمل في المرحلة القادمة على وضع خطة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية سيما منظمات الامم المتحدة لإعادة أعمار الدور المهدمة في المناطق المحررة لتشجيع ماتبقى من النازحين على العودة لمناطق سكناهم .

وعن المخيمات في أقليم كوردستان قالت جابرو أن الوزارة عازمة على عقد عدة لقاءات واجتماعات مع حكومة الاقليم في مطلع السنة المقبلة لوضع آلية عودة النازحين من مخيمات الاقليم البالغة 26 مخيما ، خصوصا مخيمات الخازر وحسن شام وكيفية اعادتهم الى مناطقهم الاصلية التي تبعد بعض الكيلومترات عن مخيمات النزوح التي يقطنون فيها .

وأكدت ان الوزارة منفتحة على الجميع سواء الاقليم او المنظمات الدولية والمحلية وغيرها للعمل على اعادة العوائل النازحة الى ديارها الاصلية ، عادة ملف النزوح ملفا انسانيا بعيدا عن المصالح الأخرى .

من جانبه قال السفير الامريكي ان ” نشاطات وزارة الهجرة والمهجرين عكست تماما ماقامت به في الوقوف بجانب الأسر النازحة ومساعدتهم ماديا ومعنويا ” ، مؤكدا ان ملف الوزارة أصبح مركز اهتمام في واشنطن .