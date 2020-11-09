وزيرة الهجرة تبحث مع السفيرة النرويجية خطة الطوارئ الخاصة بغلق المخيمات

المستقلة .. بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع السفيرة النرويجية تون ألرس، مناقشة خطة طوارئ الوزارة الخاصة بغلق المخيمات، لاسيما الموجودة في محافظة نينوى، وبحث سبل تسهيل اجراءات عودة النازحين والخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة .

وحضر لقاء الوزيرة مع السفيرة النرويجية ، مبعوثة وزارة الخارجية النرويجية الخاصة بالعراق وسوريا هيلدا هارالدستاد ، والقائم بالأعمال النرويجي روار هوجسدال، بحضور محافظ نينوى نجم الدين الجبوري ،

وقالت الوزيرة اثناء اللقاء ان ” المدن التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الإجرامية تحتاج الى جهود جبارة من قبل الجميع لإعادة اعمارها ، فضلا عن تقديم المساعدات الاغاثية والانسانية للاسر النازحة وتشجيعهم على العودة ” .

وبينت:” ان الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الغذائية للنازحين بعد عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية، كما تواصل متابعة اوضاعهم “.

من جانبها اكدت السفيرة النرويجية اهتمام بلادها المتواصل بتعزيز العلاقة الثنائية مع العراق ومواصلة دعمها له في جميع المجالات لتعزيز الشراكة بين العراق والنرويج ، مشيدة في الوقت ذاته بانجازات الوزارة وماقدمته من دعم لفئات عنايتها على الصعيدين المادي والمعنوي، سيما خلال فترة دخول عصابات داعش الأجرامية لبعض محافظات العراق ونزوح الملايين منها .

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