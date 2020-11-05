وزيرة الهجرة تبحث مع التحالف الدولي خطة العودة الطوعية للنازحين

المستقلة..بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، مع الجنرال كيفن كوبسي نائب القائد العام للتحالف الدولي ، موضوع النازحين في المخيمات وخطة الحكومة متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين في اعادة العوائل النازحة الى مناطق سكناهم الاصلية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة .

وقالت جابرو اثناء اللقاء ان ” الوزارة وضعت إستراتيجية واضحة وسهلة لاعادة الاستقرار للمناطق المحررة تضمنت هذه الإستراتيجية وضع خطة مشتركة ساهمت بها كافة الوزارات المعنية والعمليات المشتركة لتأمين عودة طوعية آمنة للنازحين وإعادة الاستقرار لمناطق العودة وبتعاون وثيق وتنسيق عال مع المنظمات الدولية “.

وأكدت إن ” المساعدة في استقرار المناطق المحررة من عصابات داعش الاجرامية تتصدر أبرز أولويات الحكومة والوزارة”.

من جانبه وجه الجنرال كوبسي الجهد المدني لدى التحالف لدعم الوزارة عن طريق توجيه الدول المانحة والمنظمات والجهات التي بامكانها مساعدة النازحين في مناطق العودة لتأهيل وتنفيذ مشاريع دعم الاستقرار .