وزيرة الهجرة تؤكد ضرورة دعم النساء النازحات للاندماج في المجتمع

المستقلة/-بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ،اليوم، مع المدير التنفيذي لهيئة (UN Woman) لدى العراق التابعة للأمم المتحدة دينا زوربا بحضور أخصائية النوع الاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة عواطف تركي رشيد موضوع دعم النساء النازحات والعائدات من النزوح عن طريق رفدهن ببرامج ومشاريع تؤهلهن للاندماج في المجتمع ، وذلك بعد معاناتهن لأكثر من ست سنوات من مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية .

وأكدت الوزيرة ضرورة وضع خطط عمل لتعزيز دعم المرأة النازحة والعائدة بالمشاريع التي ترتقي بها الى المستوى المطلوب خصوصا الأرامل والمعيلات لعوائلهن ، آخذة بعين الاعتبار أي دعم يمكن أن تقدمه المؤسسات والمنظمات المعنية بالمشاريع المتنوعة والبرامج الكفيلة بتأهيلهن واندماجهن بالمجتمع .

وذكرت ان اللقاء أثمر عن الاتفاق على إعداد دراسة تحليلية حول أوضاع النساء من فئات عناية الوزارة والتعرف على أوضاعهن قبل وبعد الهجمة الشرسة من قبل عصابات داعش الإرهابية عام ٢٠١٤ .