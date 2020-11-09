وزيرة الهجرة : اغلاق جميع مخيمات النازحين مطلع العام المقبل

المستقلة/ – أكدت وزارة الهجرة والمهجرين أنَّ مطلع العام المقبل سيشهد اغلاق جميع مخيمات النازحين في البلاد عدا الموجودة في الاقليم.

افادت بذلك وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو في تصريح للصحيفة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، موضحة انه ستتم بموجب ذلك اعادة نحو 49 الف اسرة اي ما يقارب مليوناً و500 الف نازح الى مناطق سكناهم، اذ نسقت وزارتها مع منظمة الـ IOM ، التي قامت باعمار منازل النازحين المهدمة جزئيا بالمناطق المحررة، وتقديم مبالغ لدفعها كبدل ايجار لدفعها لمدة ستة اشهر للاسر التي دمرت منازلها بالكامل.

وتابعت ان وزارتها ستغلق نهاية الشهر الحالي المخيمات الموجودة في كركوك وصلاح الدين واحد مخيمات الانبار ومخيم عامرية الفلوجة اللذين يضمان نحو 1000 نازح من الانبار، لافتة الى وجود عودة طوعية لنازحي نينوى الى مناطقهم الاصلية وبمعدل يومي يبلغ 50 الى 100 اسرة بمساعدة من المنظمات الدولية.

وبينت جابرو ان عدد الاسر المسيحية التي اندمجت في مجتمع النزوح منذ العام 2006 ولغاية 2014، بلغ 500 الف، منوهة بان وزارتها قامت برعايتها طوال مدة النزوح ووفرت لها المستلزمات الاساسية للعيش وشملتها بمنحة المليون و500 الف دينار اسوة ببقية الاسر النازحة.