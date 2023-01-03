وزيرة المالية تبحث مع السفير الهولندي اوجه التعاون المالي والاقتصادي

المستقلة /- بحثت وزيرة المالية طيف سامي ، مع السفير الهولندي يوهانيس لينديرت التعاون والشراكة في المجال المالي والاقتصادي.

وذكر بيان للوزارة، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، أن “وزيرة المالية طيف سامي، استقبلت اليوم سفير المملكة الهولندية لدى العراق يوهانيس لينديرت، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية”.
وأكدت سامي خلال اللقاء على “متانة علاقات التعاون بين جمهورية العراق ومملكة هولندا الصديقة ، وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو مستمر في جميع المجالات، وبالأخص في ما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي” ،لافتة إلى “أهمية مواصلة العمل على تنمية آفاق التعاون والشراكة، والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدماً بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين”.
من جانبه أعرب السفير الهولندي عن “تطلع حكومة بلاده تعزيز مدى التعاون البنّاء مع العراق، خاصة في ما يتعلق بجوانب المال والاستثمار والمساهمة بمشاريع التنمية المستدامة في البلاد”.

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