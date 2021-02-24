وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر المواطنين.. اليوم غير الفترة السابقة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن فلسطين دخلت في الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، وأن حالات الإصابة آخذة في الازدياد، في مؤشر تصاعدي حاد.

وتابعت الكيلة في حديثها لإذاعة “صوت فلسطين”: “إيجابية الفحص عالية جدا، إضافة إلى أن نسبة الإشغال (في أسرة المستشفيات) تعتبر الأعلى منذ بداية الجائحة في الضفة 80%، وإشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 48% ، وتعتبر الأعلى منذ بداية الجائحة، وهذا مقلق جدا”.

وأضافت: “اليوم دعيت لاجتماع عاجل لأزمة كورونا لنعمل تقدير موقف، ومن ثم اجتماع اللجنة الوبائية ورفعه لرئيس الوزراء، لأن هناك تفكير في الإغلاق بسبب الارتفاع الحاد”.

وتابعت الكيلة: “نحن في قلق كبير، واليوم سنبعث تقدير موقف قد يرتقي للإغلاق الشامل”.

وأشارت الكيلة إلى أنها أوعزت لمدير عام المستشفيات لأن يكون هناك قسم خاص لكورونا في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، وهذا من أجل توسيع الأماكن لاستيعاب مرضى كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة أن جزء من الطفرات الجديدة لفيروس كورونا يصيب الإعمار الشابة، مبينة أن هذا أمر مقلق جدا.

وقالت إن “الطفرة البرازيلية أكثر فتكا بالشباب، وبناء على ذلك يتعين على الجميع الالتزام الكامل بالكمامة، لأن اليوم غير الفترة السابقة”.

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