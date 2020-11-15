وزيرة التخطيط والتنمية: الاستثمارات الكبيرة بالبنية التحتية ساهمت بتقدم مصر

المستقلة/ أمل نبيل/ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد، أن البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.

وأوضحت السعيد، أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، “بين عامي 2014 و2019″، ساهمت في تقدم مصر 62 مرتبة من المركز 114 إلى 52 في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق متقدمة من المرتبة 118.