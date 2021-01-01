وزراء الحكومة يتملقون الكاظمي في اجتماع مجلس الوزراء..فيديو

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المستقلة.. اظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وزراء حكومة الكاظمي وهم يكيلون المديح لرئيس الوزراء مشيدين بإنجازات حققوها.

وفي الوقت الذي تحدث عدد من الوزراء باسم الشارع العراقي، اثار حديثهم الاستغراب لما يحمله كلامهم من تناقض مع ما يتداوله المواطنون من اراء وأحاديث سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الأحاديث الخاصة.

وتساءل متابعون أن كان الوزراء مطلعين على تصريحات كتلهم السياسية بشأن الأداء الحكومي والقرارات التي اتخذتها بشأن سعر العملة وموازنة 2021، وهل هناك موقف آخر غير الموقف المعلن.

واستغرب المتابعون من أن يكون حديث الوزراء الذين يشكلون العصب الأساسي للحكومة مع رئيس مجلسهم بهذا الشكل والتبعية التي تذكرنا بوزراء الحكومات الحزبية التسلطية، دون الحديث عن حقيقة ما يجري في الشارع العراقي، ولاسيما بعد أن اثبتت الحكومة عن عجزها في إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية.

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