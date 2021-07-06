وزارتا التربية والصحة تنفيان اعتماد “بطاقة التلقيح” كشرط لاداء الامتحانات الوزارية

المستقلة /- نفت وزارتا التربية والصحة اعتماد “بطاقة التلقيح” كشرط لاداء طلبة السادس الاعدادي الامتحانات الوزارية، بينما وصل اعداد المسجلين لتلقي اللقاح في اقليم كردستان 240 الفا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق لـ”الصباح”: ان “الوزارة لم تشترط او تقرر جلب كارت اللقاح بالنسبة لطلبة السادس الاعدادي لاداء الامتحانات الوزارية، لان هذا الامر يخص وزارة الصحة”.

واوضح ان “التوجيه الحكومي للتلقيح جاء لموظفي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى، ولم يشر الى الطلبة”، منتقدا في الوقت ذاته “بث هكذا شائعات لتكون احدى وسائل الحرب النفسية ضد الطلبة”.

وبين فاروق ان “توجيهات وزارة الصحة الخاصة بالامتحانات توجب ارتداء الكمامة والتعقيم وفحص درجة حرارة الطلاب عند دخول القاعة الامتحانية، مع الحفاظ على مسافة لا تقل 1.5 – 2 متر بين طالب واخر، فضلا عن التأكد من عدم وجود سعال أو ضيق بالتنفس لديهم أو الملاكات التدريسية وفحصهم من قبل الفرق الصحية في المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية”.

من جانبه، نفى مدير الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي لـ”الصباح” “وجود توصيات بجلب كارت التلقيح او الفحص المختبري السالب الـ PCR لطلبة السادس الاعدادي عند دخولهم للامتحان الوزاري، وانما يسري على العاملين في المؤسسات التعليمية منعا لنقل المرض فيما بينهم ولاسرهم او نقله للطلاب”.

وفي الشأن نفسه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اقليم كردستان آسو محمد أمين حويزي لـ”الصباح”: ان “هناك اجتماعا قريبا للمجلس الأعلى لمكافحة كورونا لاصدار قرارات جديدة تخص الجائحة”.

واكد ان “اللقاحات مستمرة في الوصول للاقليم، واحيانا يتأخر وصولها بعض الوقت، اذ تمتلك كردستان حصة من جميع العقود المبرمة مع الشركات المنتجة للقاحات”. واشار الى “تخطي اعداد المسجلين لتلقي اللقاح على الموقع الخاص لوزارة الصحة في الاقليم وعن طريق الهواتف 240 الفا”.

وناشد حويزي “المواطنين بأن يسجلوا اسماءهم لان اللقاحات متوفرة بشكل اكثر من قبل، خاصة لقاح فايزر، حيث ابرم العراق صفقة بـ(12) مليون جرعة ستصل تباعا حتى نهاية العام الحالي، ومن المؤمل ان تزداد حصة الاقليم الى اكثر من (200) الف أسبوعيا من لقاح فايزر.

ونوه بان “بطاقة التلقيح ستتوفر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من اللمسات الاخيرة للتقنيات التي ستضاف اليها في جميع المراكز المحددة في محافظات الاقليم”، لافتا الى “وجود خطة لتلقيح الهيئات التعليمية”.