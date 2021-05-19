وزارة الهجرة : عدد العائدين المشمولين بالمنحة يبلغ 577 ألف اسرة

وزارة الهجرة : عدد العائدين المشمولين بالمنحة يبلغ 577 ألف اسرة

المستقلة /- أعلنت وزارة الهجرة والمجهرين، استعدادها لتوزيع منحة العودة مطلع شهر حزيران المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “عدد العائدين المشمولين بالمنحة يبلغ 577 ألف اسرة، وان ما خصص في موازنة 2021 كمنحة عودة للاسر النازحة غير كاف”.

وأضاف انه “سيتم توزيع المنحة لنحو 13 ألف اسرة فقط بحسب الامكانيات المادية المتوفرة للوزارة وستكون الاولوية في التوزيع للنساء الارامل العائدات الى مناطقهن الاصلية”.