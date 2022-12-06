وزارة الهجرة تقيم احتفالية للنساء النازحات في خمسة محافظات بمناسبة إطلاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

المستقلة/- نظمت وحدة تمكين المرأة التابعة لفرع الوزارة في محافظة ديالى ومكتبها في قضاء خانقين فضلا عن محافظات (كربلاء المقدسة، بابل، الديوانية، وميسان ) احتفاليات بمناسبة حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المراة.

وشارك في الاحتفاليات عدد من مسؤولي اقسام تمكين المراة في المحافظة وعدد من مدراء مكاتب المنظمات الدولية والمحلية ، كما وتضمنت الاحتفاليات القاء عدة كلمات حول تمكين المراة وشرح للخطة الوطنية ذي العدد ١٣٢٥ (المراة الامن والسلام) .

وشهدت الاحتفاليات تقديم درع التميز لعدد من النساء المتميزات، اللاتي قدمن الكثير وأثبتن قدراتهن بشكل مميز في الإنجاز المجتمعي.