وزارة الهجرة تقيم احتفالية للنساء النازحات في خمسة محافظات

بمناسبة إطلاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

المستقلة/-  نظمت وحدة تمكين المرأة التابعة لفرع الوزارة في محافظة ديالى ومكتبها في قضاء خانقين فضلا عن محافظات (كربلاء المقدسة، بابل، الديوانية، وميسان ) احتفاليات بمناسبة حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المراة.

وشارك في الاحتفاليات عدد من مسؤولي اقسام تمكين المراة في المحافظة وعدد من مدراء مكاتب المنظمات الدولية والمحلية ، كما وتضمنت الاحتفاليات القاء عدة كلمات حول تمكين المراة وشرح للخطة الوطنية ذي العدد ١٣٢٥ (المراة الامن والسلام) .

وشهدت الاحتفاليات تقديم درع التميز لعدد من النساء  المتميزات، اللاتي قدمن الكثير وأثبتن قدراتهن بشكل مميز في الإنجاز المجتمعي.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

مهرجان دهوك السينمائي يسلط الضوء على آثار «إنغمار برغمان» والسينما السويدية

اخر الاخبار

تشكيكات بحقيقة حل إيران حقاً لشرطة الأخلاق

اخبار العراق

تجارة كربلاء تدعو لإقامة مركز تجاري أيراني ينافس البضائع السعودية والتركية

اخبار العراق

جمعية صحفية تطالب بإيقاف الإجراءات المتعلقة ب بمشروع قانون حرية التعبير

اخبار العراق

وزير العمل يكشف ضبط مئات الآلاف غير مستحقين رواتب الرعاية

اخبار العراق

تمهيدا لإغلاق مخيم الجدعة الخامس .. عودة اكثر من 250 نازحاً الى مناطق سكناهم

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة الهجرة تقيم احتفالية للنساء النازحات في خمسة محافظات

اخر الاخبار

المنتخب المغربي إلى ربع نهائي المونديال لأول مرة في التاريخ

اخبار العراق

الصناعة تؤكد.. شركة من 31 شركة عامة قادرة على تغطية رواتب موظفيها

اخبار العراق

احصائية : عائدات النفط العراقي بلغت نحو 107 مليارات دولار في 11 شهر

اخبار العراق

بسبب الخام الروسي.. خبير يحذر من تراجع عائدات بيع النفط العراقي

اخبار العراق

تقرير يؤكد.. تنظيم داعش استخدم أسلحة كيميائية في العراق وسوريا

اخر الاخبار

صحيفة : ريال مدريد عاد للاهتمام بـ مبابي بعد تألقه في كأس العالم

اخر الاخبار

صحيفة : ريال مدريد عاد للاهتمام بـ مبابي بعد تألقه في كأس العالم

اخر الاخبار

مخرج سينمائي : واشنطن بالذات مذنبة بتأجيج النزاع في دونباس

اخر الاخبار

دراسة : الإجهاد أثناء الحمل يمكن أن يسرع شيخوخة خلايا الأطفال

اخر الاخبار

ميتا ستتوقف عن نشر الأخبار في حال اقرار قانون لضبط الأخبار

اخر الاخبار

بعد تقلب أسعار النفط ..ارتفاع جديد لسعر الدولار مقابل الدينار العرقي

اخر الاخبار

موقع : امريكا واوربا لم يحاولا التأثير على كييف من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك

اخر الاخبار

ادارة بايدن اقترحت بيع نحو 100 صواريخ باتريوت الى تايوان

اخر الاخبار

كأس العالم في قطر.. اختتام دوري ثمن النهائي بمباراتين من العيار الثقيل

اخبار العراق

مصدر : تعيين كامل الدليمي رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

السفيرة الامريكية في بغداد.. تحول بالخطاب ام تغيّر بالتوجهات؟