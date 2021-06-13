وزارة الهجرة : تقلص اعداد النازحين من 750 ألفا الى 37 ألفا

وزارة الهجرة : تقلص اعداد النازحين من 750 ألفا الى 37 ألفا

المستقلة/- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن تقلص اعداد النازحين من 750 ألفا بعد العام 2014 الى 37 ألفا وفق اخر الاحصائيات.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “هناك 26 مخيما في اقليم كردستان موزعة بواقع 16 في دهوك و6 في اربيل و4 في السليمانية”.

واضاف ان “المجموع الكلي لاعداد النازحين وفق اخر احصائية يبلغ 37 الفاً منهم 30 ألفا في مخيمات كردستان والبقية في مخيمي الفلوجة بمحافظة الانبار والجدعة في نينوى”، موضحا ان “اغلب نازحي مخيمات كردستان هم من سنجار والمناطق المحيطة بها”.

ولفت النوري الى “تقلص اعداد الاسر النازحة من 750 ألفا بعد العام 2014 الى 37 ألفا”، مشيرا الى “عودة الكثير من الاسر خلال الاشهر الاخيرة الى ديارهم واغلاق اكثر من 50 مخيما”.

وبين ان “بعض النازحين استوطنوا في المناطق التي هاجروا اليها وبعضهم في المناطق التي نزحوا منها”، اما بالنسبة للنازحين السوريين فلهم “معسكر خاص في كردستان تحت اشراف الوزارة”.

واشار النوري الى ان “الوزارة تعمل ضمن اطار البرنامج الحكومي لاعادة النازحين الى ديارهم طوعا وليس قسرا ضمن ما يتوفر لهم من خدمات، اذ لا يمكن ارجاعهم بالقوة في حال وجود خلافات عشائرية وضعف البنية التحتية او قضايا امنية، لذا نحاول تذليل الصعوبات بالتعاون مع المنظمات الدولية لاعادتهم”.

ونوه بتسجيل اصابات قليلة بكورونا في المخيمات تم حجرهم في احد المخيمات وابعادهم عن الاخرين لحين تماثلهم للشفاء، بينما لم تسجل حالات وفيات”.

واكد “تنظيم عمليات تعفير دائمة للمخيمات وتجهيزها بالمواد الصحية والمعقمات”، مبينا انه “يتم تسجيل اسماء الراغبين بالتلقيح في المخيمات بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقد تم تطعيم البعض بلقاح كورونا كدفعة اولى وثانية والبعض ينتظر ضمن جدول الاسماء”.