وزارة الهجرة تعلن عن اختصار الاجراءات الامنية لعودة النازحين

المستقلة/-أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أنَّ المدة المقبلة ستشهد اختصار الإجراءات الأمنيَّة الخاصة بعودة النازحين إلى مناطقهم لاسيما القاطنين في مخيمات إقليم كردستان.

وتولى وزير الداخلية عثمان الغانمي أمس الأول الثلاثاء إدارة مهام وزارة الهجرة والمهجرين إلى جانب مهامه الحالية. وقال الوكيل الإداري للوزارة كريم النوري في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة : إنَّ “الوزارة ستتخذ إجراءات سريعة لإكمال التصاريح الأمنية الخاصة بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية”.

وأشار إلى أنَّ “تعاون الوزارة مع الجهات الأمنية ووزارة الداخلية سيختصر الكثير من الحلقات التي كانت تمر بها التصاريح ومعاملات العودة، إلى جانب منح هويات أحوال مدنية لفاقديها لتسهيل عودتهم”. ولفت النوري إلى “سعي الوزارة لتسجيل عودة أكبر عدد من النازحين الذين يقطنون مخيمات إقليم كردستان”. وشكا نازحون في إقليم كردستان عبر”الصباح” مؤخراً، تأخر الإجراءات المتعلقة بمنح التصاريح تمهيداً لعودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية، وكذلك بطء إصدار هويات الهجرة أو الأحوال المدنية، وناشدوا الجهات المختصة العمل على مساندتهم في حل المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تقف عائقاً أمام عودتهم لمنازلهم في المناطق المحررة.