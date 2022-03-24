وزارة الهجرة تعلن عن اختصار الاجراءات الامنية لعودة النازحين

المستقلة/-أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أنَّ المدة المقبلة ستشهد اختصار الإجراءات الأمنيَّة الخاصة بعودة النازحين إلى مناطقهم لاسيما القاطنين في مخيمات إقليم كردستان.

وتولى وزير الداخلية عثمان الغانمي أمس الأول الثلاثاء إدارة مهام وزارة الهجرة والمهجرين إلى جانب مهامه الحالية.  وقال الوكيل الإداري للوزارة كريم النوري في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة : إنَّ “الوزارة ستتخذ إجراءات سريعة لإكمال التصاريح الأمنية الخاصة بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية”.

وأشار إلى أنَّ “تعاون الوزارة مع الجهات الأمنية ووزارة الداخلية سيختصر الكثير من الحلقات التي كانت تمر بها التصاريح ومعاملات العودة، إلى جانب منح هويات أحوال مدنية لفاقديها لتسهيل عودتهم”.  ولفت النوري إلى “سعي الوزارة لتسجيل عودة أكبر عدد من النازحين الذين يقطنون مخيمات إقليم كردستان”. وشكا نازحون في إقليم كردستان عبر”الصباح” مؤخراً، تأخر الإجراءات المتعلقة بمنح التصاريح تمهيداً لعودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية، وكذلك بطء إصدار هويات الهجرة أو الأحوال المدنية، وناشدوا الجهات المختصة العمل على مساندتهم في حل المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تقف عائقاً أمام عودتهم لمنازلهم في المناطق المحررة.
DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فايز المالكي يكشف كواليس برنامجه إنسان

اخر الاخبار

ماكرون: فرنسا لن تصبح طرفا بالصراع

اخبار العراق

كتلة “امتداد” البرلمانية تؤكد.. كل الخيارات مفتوحة بخصوص جلسة يوم السبت

اخر الاخبار

بايدن يشغل العالم ! هجوم كيماوي روسي محتمل

اخبار العراق

مساء اليوم.. المنتخب العراقي سيخوض مواجهته المرتقبة أمام الإمارات

اخبار العراق

رئيس الهيئة يؤكد.. سيتم التركيز على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي

اخر الاخبار

بشرى مثيرة .. عام 2022 ضمن أكثر 10 سنوات حرارة

اخر الاخبار

بشرى مثيرة .. عام 2022 ضمن أكثر 10 سنوات حرارة

اخر الاخبار

امريكا : الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب

اخر الاخبار

جورج وسوف يصل إلى بغداد لإحياء حفله

اخبار العراق

وزارة الهجرة تعلن عن اختصار الاجراءات الامنية لعودة النازحين

اخبار العراق

الزراعة تنسق مع منظمة (FAO) للنهوض بالواقع الزراعي في المناطق المحررة

اخر الاخبار

تقرير : تناول الصنوبر يساهم بشكل ملحوظ في امداد الجسم بالعديد من الفوائد

اخر الاخبار

عن أوكرانيا والمواجهة الأمريكية الروسية:

اخبار العراق

الاعلان رسميا عن تحالف (انقاذ الوطن النيابي)

اخر الاخبار

الحرب الروسية على أوكرانيا ومرحلة جديدة من تاريخ البشرية

اخر الاخبار

الاصول التاريخية لقانون العقوبات العراقي