وزارة الهجرة تعلن عن اختصار الاجراءات الامنية لعودة النازحين
المستقلة/-أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أنَّ المدة المقبلة ستشهد اختصار الإجراءات الأمنيَّة الخاصة بعودة النازحين إلى مناطقهم لاسيما القاطنين في مخيمات إقليم كردستان.
وتولى وزير الداخلية عثمان الغانمي أمس الأول الثلاثاء إدارة مهام وزارة الهجرة والمهجرين إلى جانب مهامه الحالية. وقال الوكيل الإداري للوزارة كريم النوري في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة : إنَّ “الوزارة ستتخذ إجراءات سريعة لإكمال التصاريح الأمنية الخاصة بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية”.
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