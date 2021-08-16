وزارة النقل تعمل على انجاز ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع السكك الحديد

المستقلة/- اوشكت وزارة النقل على انجاز ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع السكك الحديد بميناء ام قصر واليوسفية والمسيب ضمن خطة لإعادة تفعيل خطوط السكك في البلاد.

وقال مدير الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل في الوزارة زيد خليل شعلان في تصريح لصحفية “الصباح” تابعته المستقلة،:إن “الوزارة اعدت خطة موسعة لتطوير قطاع السكك الحديد الداخلي تمهيدا للربط السككي مع دول الجوار ولتفعيل مشروع الميناء الجاف معها، لاسيما بعد ابرام اتفاقيات وبنود تفاهم بهذا الصدد مع كل من تركيا وايران”، موضحا ان “العمل جار على تنفيذ ثلاثة مشاريع مهمة لقطاع السكك الاول هو مشروع جسر السكة في المسيب بطول 71 كم والذي من المؤمل انجازه مطلع العام المقبل وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 30 % وهو يمثل حلقة ربط بين محافظات الفرات الاوسط.

واضاف شعلان ان “المشروع الثاني هو مشروع جسر السكة في اليوسفية والذي سينجز بشكل كامل نهاية شهر ايلول المقبل والذي يعد جسرا حيويا وستراتيجيا لمحافظات الغربية”، مشيرا الى ان “المشروع الثالث هو مد خط سكة حديد رصيف رقم 27 من محطة قطار الصمود وصولاً الى ميناء أم قصر الشمالي وقد بلغت نسبة الانجاز فيه 85 % ليكون الخط جاهزا لاستقبال دخول وخروج البضائع والسلع بين المرفأين عن طريق قطارات السكك الحديد.

وبين مدير الشركة أن “الوزارة اعدت خطة لمواصلة التعاون المشترك بين تشكيلاتها للمساهمة برفع كفاءة وتنفيذ مشاريع خطوط السكك الحيوية والستراتيجية في المنطقة الجنوبية الواصلة الى الموانئ العراقية لتعزيز التبادل السلعي والتجاري ونقل المنتجات النفطية لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم موارد السكك ولتفعيل هذا القطاع الحيوي على امتداد خطوط السكك”.