وزارة النقل تعلن عن تسجيل زيادة في أعداد المسافرين براً إلى تركيا

المستقلة/- أعلنت وزارة النقل، تسجيل زيادة في أعداد المسافرين براً إلى تركيا من خلال الحافلات التابعة لها، فيما أشارت إلى تحركها لتفعيل دور النقل العام بين بغداد والمحافظات.

وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته اليوم الثلاثاء، إن “الشركة مستمرة بتسيير رحلات أسبوعية الى تركيا عبر حافلاتها الحديثة نتيجة ازدياد اقبال المواطنين على السفر براً ولما تتمتع به من خدمات، إلى جانب الاسعار التنافسية التي اطلقتها الشركة مقارنة بالوسائط النقل الأخرى، إضافة إلى توفر الحجز على مدار أيام الأسبوع”.

وأضاف، أن “الشركة وفرت خطوط نقل منتظمة من بغداد الى محافظة البصرة وبالعكس، ومن بغداد الى محافظة ميسان وبالعكس، ومن بغداد الى محافظة كركوك وبالعكس، ومن بغداد الى محافظة نينوى وبالعكس، فضلا عن خدمة التأجير الى جميع المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان”، مشيرا إلى أن “جهد الشركة وارتفاع اعداد المسافرين عبر حافلات النقل يتصاعدان بشكل تدريجي”.

وأوضح مدير الشركة، أن “العمل مستمر بغية تطوير واقع النقل بين المحافظات من خلال زج الحافلات التابعة للشركة ونشر ثقافة النقل العمومي والذي يسهم وبشكل كبير في الحفاظ على البيئة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الخدمية”.

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