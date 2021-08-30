وزارة النقل : تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل المعتمرين العراقيين

المستقلة /- أعلنت وزارة النقل، تسيير رحلات مباشرة لنقل المعتمرين العراقيين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه،اليوم الاثنين، إنها “سيرت أولى رحلاتها المباشرة إلى الديار المقدسة لنقل المعتمرين العراقيين على متن إحدى طائرات أسطولها الجوي بعد توقف دام أكثر من عامين”.

وأوضحت شركة النقل الجوي أنه “إستناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي نفذت هذه الرحلة بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا والتي تسببت بإيقاف رحلات الحج والعمرة خلال تلك المدة”.

وأضاف بيان الوزارة أنه “تم التعاون والتنسيق مع هيئة الحج والعمرة العراقية والجانب السعودي لتسهيل إجراءات تفويج المعتمرين العراقيين وإستنفار جميع الامكانات وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن”.