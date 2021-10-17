وزارة النفط تتمكن من إعادة تأهيل وصيانة مرفأ العمية النفطي

المستقلة/- أعلنتْ وزارة النفط تمكن ملاكاتها من إعادة تأهيل وصيانة مرفأ العمية النفطي، بينما دشنت شركة نفط البصرة إحدى السفن الجديدة المتخصصة بمعالجة الانسكابات النفطية وأدخلتها ضمن الاسطول البحري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “ملاكات قسم التشييد البحري التابع لهيئة تطوير مرافئ التصدير في شركة نفط البصرة قامت بأعمال صيانة ميناء العمية التي شملت استبدال الهياكل الحديدية والمقاطع المتآكلة وأعمال العصف الرملي والطلاء بالإضافة إلى تصنيع ونصب ثمانية مصدات للإرساء في الأرصفة (5 و7 و8) بقياس 12×1.2×1.2م”.

وأضاف أن “أعمال الصيانة هذه شملت ايضا استبدال مساحات من البليت تقدر بأكثر من 500 م2، وإتمام أعمال العصف الرملي والطلاء بثلاث طبقات من الأصباغ المقاومة لأكثر من 3000 م2″، منوهاً بأن “ملاكات قسم التشييد البحري في الشركة تعمل على إنشاء قاعدتين على ضفتي الميناء الشرقية والغربية بقياس 12 × 6م وذلك لنصب محطتين لتحلية المياه بالإضافة إلى قاعدة تعلو المحطتين تسع لثلاثة خزانات سعة الواحد منها 20 طناً”.

يذكر أن ميناء العمية مخصص لتصدير النفط الخام جنباً إلى جنب مع ميناء البصرة النفطي، ويقع إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة الفاو في منطقة الخليج العربي، وهو الأقدم بينهما وهو واحد من 7 موانئ بمحافظة البصرة منها 5 تجارية و2 نفطية.

وأكد المصدر أن “ملاكات شعبة الطوارئ والحد من الكوارث التابعة لهيئة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط البصرة دشنت السفينة (أبا الفضل) المختصة بمعالجة الانسكابات النفطية وأدخلتها الخدمة ضمن الأسطول البحري للشركة”.

وبين أن “انضمام السفينة (أبا الفضل) إلى زورق مكافحة التلوث (غرب القرنة) والساحبة (ذو الفقار) المختصة بإطفاء الحرائق البحرية وإسناد مكافحة التلوث، زادت من إمكانات شركة نفط البصرة واستعداداتها، بل واستعدادات القطاع النفطي وقطاع العمل البحري في العراق عامة، لمعالجة أي تلوث نفطي محتمل قرب الموانئ النفطية أو في المياه الإقليمية”.

وتعد هذه السفينة من أكبر القطع المختصة في هذا المجال في العراق إذ تحتوي على معدات وإمكانيات كبيرة جداً لمعالجة الانسكابات البحرية، وهي أول سفينة منذ 30 عاماً تبحر من بلد المنشأ إلى العراق حاملة العلم العراقي، وتضم (أبا الفضل) تقنيات حديثة جداً ويمكنها كشف الانسكابات النفطية ونوع الانسكاب وحجمه عبر كاميرا حرارية من مسافة 5كم.

على صعيد متصل، نفذ قسم التشييد التابع لهيئة المشاريع في شركة نفط البصرة مشروع استبدال المقطع الأنبوبي في مستودع الفاو النفطي بطول 510م، وذلك لقدمه وكثرة التضررات فيه.

وأوضح المصدر نفسه لـ”الصباح”، أن “إدارة الشركة وبالنظر لقدم أنبوب النفط الخام الناقل من زبير/1 إلى الفاو ولكثرة التضررات فيه قررت استبدال المقطع الأكثر تضررا داخل المستودع بطول 510م، وبالفعل باشرت ملاكات قسم التشييد استبداله بعد تحديد فترة 80 يوما للعمل فيه، ونحن الآن في المراحل الأخيرة للإنتهاء منه، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 95 %، وبعد إكمال هذا المقطع سنباشر استبدال المقطع الآخر بطول 950م”.