وزارة النفط : اعتماد رقم البطاقة الوقودية 8 لتجهيز المواطنين بمادة النفط الابيض

المستقلة /- اعلنت وزارة النفط، الخميس، اعتماد رقم البطاقة الوقودية 8 لتجهيز المواطنين بمادة النفط الابيض في محافظة بغداد وبكمية 100 لتر لكل عائلة بدءاً من اليوم.

واضافت الوزارة، في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، أن “تجهيز المواطنين وفق البطاقة الوقودية سيكون بالسعر المدعوم 150 مائة وخمسون دينارا للتر الواحد وبواقع 15000 خمسة عشر ألف دينار للحصة المقررة لا غير”.

واهابت الوزارة بـ “المواطنين جلب البطاقة الوقودية المحددة مع المستمسكات الرسمية”.

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