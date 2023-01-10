وزارة المالية تقوم بأستحداث درجات وظيفية لتثبيت الملاك الدائم

المستقلة/- اوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حزمة جديدة من تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم.

وقالت الامانة في بيان تلقت المستقلة، ان “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الأولى، المنعقدة في 2023/1/3، الموافقة على استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات بحسب التفاصيل المبينة في كتب وزارة المالية، لتثبيت المتعاقدين قبل 2019/10/2 ، في الملاك الدائم ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل، بحسب الأتي:

1- استحداث (1721) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان الوقف السني / دائرة المؤسسات الدينية والخيرية ضمن النفقات التشغيلية لدائرة المؤسسات الدينية والخيرية ، وادراج اجمالي فرق المبلغ السنوي ( 948441600) دينار إلى موازنة ديوان الوقف السني / دائرة المؤسسات الدينية والخيرية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

2- استحداث (1682) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان الوقف السني / دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية من ضمن النفقات التشغيلية لدائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ السنوي (4277326200) دينار إلى موازنة ديوان الوقف السني / دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023 .

3- استحداث (3851) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان الوقف السني / الدائرة الإدارية والمالية ، ضمن النفقات التشغيلية لديوان الوقف السني .

4- استحداث (246) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ، من ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة البصرة .

5- استحداث درجة وظيفية واحدة ضمن موازنة مجلس محافظة النجف الأشرف لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لمجلس محافظة النجف الاشرف

6- استحداث (1890) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة واسط ( تنمية الأقاليم ) من ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة واسط .

7- استحداث (108) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن ، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019 ، وإدراج فرق المبلغ ( 64218600 ) دينار إلى منحة الرواتب للشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2023.

8 -استحداث (11) درجة وظيفية ضمن موازنة هيئة استثمار محافظة الديوانية من ضمن النفقات التشغيلية.

9- استحداث (100) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة للصناعات الهيدروليكية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن ، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

10 – استحداث (231) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن ، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019 ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (694019400) دينار إلى منحة الرواتب للشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

11- استحداث (168) درجة وظيفية ضمن موازنة مؤسسة السجناء السياسيين ، لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لمؤسسة السجناء السياسيين.

12- استحداث (1372) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الصحة / دائرة صحة نينوى ، ضمن النفقات التشغيلية لدائرة صحة نينوى ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (3884642748) دينار إلى دائرة صحة نينوى ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023 .

13- استحداث (645) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لمحافظة ديالى / مديرية ماء محافظة ديالي.

14- استحداث (1011) درجة وظيفية ضمن موازنة الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل.

15- استحداث (179) درجة وظيفية ضمن موازنة مجلس محافظة الديوانية ، من ضمن النفقات التشغيلية لمجلس محافظة الديوانية .

16- استحداث (161) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الصحة / دائرة مدينة الطب، لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لدائرة مدينة الطب.

17- استحداث (974) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة النجف الاشرف / الإدارة العامة والمحلية ، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة النجف الاشرف.

18- استحداث (6202) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان الوقف السني / قسم التشغيل والحراسات ، ضمن النفقات التشغيلية.

19- استحداث (17930) درجة وظيفية ضمن موازنة مديريات التربية في محافظة بغداد لتثبيت المحاضرين والإداريين ، وإدراج كلفهم المالية (98150183040) دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023

20- استحداث درجتين وظيفيتين ضمن موازنة محافظة صلاح الدين / دائرة إسكان صلاح الدين.

21- استحداث (187) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ، ضمن النفقات التشغيلية للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .

22- استحداث (2188) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / مديرية البلديات العامة ، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة البصرة .

23- استحداث (3789) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للمؤسسات البلدية في محافظة نينوى.

24- استحداث (۲۱) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة العدل / مركز الوزارة، لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لوزارة العدل .

25- استحداث (351) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة لإدارة النقل الخاص التابعة إلى وزارة النقل، لتثبيت العقود قبل2/10/2019 .

26- استحداث (1485) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن والمعادن، لتثبيت العقود قبل2/10/2019 .

27- استحداث (166) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة ذي قار، لتثبيت العقود قبل2/10/2019 .

وإدراج إجمالي فرق المبلغ ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2023.

28- استحداث (70) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لشركة التأمين العراقية العامة التابعة إلى وزارة المالية.

29- استحداث (2901) درجة وظيفية ، منها ( 260) ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية مجاري محافظة بغداد و (1283) ضمن الموازنة التخطيطية للمؤسسات البلدية في محافظة بغداد ، و (1358) ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية ماء محافظة بغداد.

30- استحداث (35) درجة وظيفية ضمن موازنة مؤسسة الشهداء / الدائرة الإدارية والمالية ، من ضمن النفقات التشغيلية لمؤسسة الشهداء ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ ( 163166400) دينار إلى موازنة مؤسسة الشهداء ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

31- استحداث (123) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة ميسان / الإدارة العامة والمحلية.

32- استحداث (490) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة تكريت، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019 من ضمن النفقات التشغيلية وإدراج إجمالي فرق المبلغ إلى موازنة جامعة تكريت ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

33- استحداث (3375) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / دائرة الصحة.

34- استحداث (4) درجات وظيفية ضمن موازنة مجلس محافظة كركوك، وإدراج فرق المبلغ السنوي (2997600) دينار إلى موازنة مجلس محافظة كركوك ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

35- استحداث (5573) درجة وظيفية ضمن موازنة مجلس القضاء الأعلى، من ضمن النفقات التشغيلية لمجلس القضاء الأعلى ، وإدراج فرق المبلغ السنوي (66600000000) دينار إلى موازنة مجلس القضاء الأعلى ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

36- استحداث (12) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة العدل / دائرة رعاية القاصرين، ضمن النفقات التشغيلية لدائرة رعاية القاصرين .

37 – استحداث (442) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة البصرة / الإدارة العامة والمحلية.

38- استحداث (5013) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / مديرية البلديات العامة، من ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة البصرة .

39- استحداث (116) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة الانبار / المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة الانبار .

40- استحداث (21) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة العدل / دائرة رعاية القاصرين، من ضمن النفقات التشغيلية لدائرة رعاية القاصرين.

41- استحداث (50) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الزراعة / دائرة الأراضي الزراعية، ضمن النفقات التشغيلية لدائرة الأراضي الزراعية .

42- استحداث (116) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة سامراء، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019 وإدراج المبلغ (334073988) دينار إلى موازنة جامعة سامراء ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2023.

43- استحداث (1951) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة الانبار / الإدارة العامة والمحلية ، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة الانبار.

44- استحداث (696) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة القادسية ، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019 ضمن النفقات التشغيلية لجامعة القادسية.

45- استحداث (104) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لشركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود / التابعة إلى وزارة الموارد المائية.

46- استحداث (1223) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للمؤسسات البلدية في محافظة كربلاء المقدسة بحسب التفاصيل المثبتة في الكتاب المذكور آنفًا لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

47- استحداث درجتين وظيفيتين ضمن موازنة المديرية العامة لتربية محافظة المثنى ، وإدراج إجمالي المبلغ (10821000) دينار إلى موازنة مديرية تربية محافظة المثنى ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

48- استحداث (905) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة بغداد / الإدارة العامة والمحلية ، ضمن النفقات التشغيلية لديوان محافظة بغداد.

49- استحداث (129) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الموارد المائية / الهيئة العامة للمياه الجوفية ، من ضمن النفقات التشغيلية لوزارة الموارد المائية.

50- استحداث (144) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / مديرية طرق وجسور البصرة من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية طرق وجسور البصرة.

51- استحداث (604) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة ديالى / الإدارة العامة والمحلية.

52- استحداث (286) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة الديوانية / الإدارة العامة والمحلية ، من ضمن النفقات التشغيلية لديوان محافظة الديوانية .

53- استحداث (20) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة واسط / الإدارة العامة والمحلية.

54 استحداث (3) درجات وظيفية ضمن موازنة دائرة مباني محافظة نينوى، من ضمن النفقات التشغيلية لدائرة مباني محافظة نينوى.

55- استحداث (122) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة كركوك / الإدارة العامة والمحلية ، ضمن النفقات التشغيلية لديوان محافظة كركوك ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (251664240) دينار إلى موازنة ديوان محافظة كركوك ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

56- استحداث (59) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب، لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لوزارة المالية ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (8836800) دينار إلى موازنة الهيئة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

57- استحداث (1927) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الصحة / دائرة صحة صلاح الدين، من ضمن النفقات التشغيلية لدائرة صحة صلاح الدين.

58- استحداث (3) درجات وظيفية ضمن موازنة محافظة بابل / دائرة المباني، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة بابل ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (1936080) دينار إلى موازنة محافظة بابل / دائرة المباني ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

59- استحداث (1080) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / مديرية شباب ورياضة البصرة .

60- استحداث (35) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة نينوى / مديرية زراعة نينوى.

61- استحداث (93) درجة وظيفية ضمن موازنة مجلس محافظة البصرة.

62- استحداث (652) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / دائرة العمل والتدريب المهني، من ضمن النفقات التشغيلية لدائرة العمل والتدريب المهني .

63- استحداث (50) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة الحمدانية، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (369103788) دينار إلى موازنة جامعة الحمدانية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

64- استحداث (23) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة نينوى.

65- استحداث (240) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة النجف الأشرف / دائرة صحة النجف الأشرف، ضمن النفقات التشغيلية لدائرة صحة النجف الأشرف ، وإدراج مبلغ الفرق السنوي (1506002400) دينار إلى موازنة دائرة صحة النجف الأشرف ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

استحداث (66) درجة وظيفية ضمن موازنة مجلس القضاء الأعلى، لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لمجلس القضاء الأعلى ، وإدراج فرق المبلغ السنوي (240247200) دينار إلى موازنة مجلس القضاء الأعلى ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

67- استحداث (1073) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة العراقية، لتثبيت المتعاقدين من ضمن النفقات التشغيلية للجامعة العراقية ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (2932881552) دينار إلى موازنة الجامعة العراقية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

68- استحداث درجتين وظيفيتين ضمن موازنة هيئة استثمار محافظة ذي قار، ضمن النفقات التشغيلية لهيئة استثمار محافظة ذي قار ، وإدراج فرق المبلغ السنوي ( 352200) دينار إلى موازنة هيئة استثمار محافظة ذي قار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

69-استحداث (346) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة للفوسفات التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

70- استحداث (3) درجات وظيفية ضمن موازنة هيئة استثمار محافظة المثنى، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019 .

71- استحداث درجة وظيفية واحدة ضمن موازنة محافظة المثنى / مديرية طرق وجسور المثنى، ضمن النفقات التشغيلية للمحافظة .

72- استحداث (773) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة واسط / الإدارة العامة والمحلية، من ضمن النفقات التشغيلية للمحافظة .

73- استحداث (457) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية مجاري محافظة النجف الأشرف.

74- استحداث (5) درجات وظيفية ضمن موازنة مديرية بلديات محافظة المثنى.

كما نص القرار على ” امتناع الجهات المذكورة في أعلاه عن تعيين عقود جديدة أو تشغيل أجور يومية مستقبلاً”.