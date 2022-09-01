وزارة المالية تعلن اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

المستقلة /- أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر ايلول.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة، انها “وجهت هيئة التقاعد الوطنية بإطلاق رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايلول الجاري”.

وأكدت الوزارة “على إدارتي مصرفي الرشيد والرافدين استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني”، داعية “كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم”.