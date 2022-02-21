وزارة المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين للشهر الجاري

المستقلة/- أعلنت وزارة المالية، الإثنين، إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت المستقلة  نسخة منه، إنه “باشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، المصادف ٢٠٢٢/٢/٢١، بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي”.

 

وأضاف البيان، “واستأنفت دائرة المحاسبة اعتبارا من اليوم الاثنين بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر شباط”.

 

وتابع البيان، “وتدعو كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات بمراجعة مقر الوزارة/ دائر المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل”.

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