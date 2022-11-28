وزارة المالية تبدأ بإطلاق التعيينات والتوزيع للخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا

المستقلة /- اعلنت دائرة الموازنة في وزارة المالية، الاحد، البدء بإجراءات توزيع الخرجين الاوائل من المعاهد والبكالوريوس واصحاب الشهادات العليا “الماجستير والدكتوراه” على الشركات العامة الرابحة.

كما تؤكد الوزارة على ان العمل جار من اجل استكمال توزيع بقية الاختصاصات على بعض دوائر التمويل المركزي خلال اليومين المقبلين ، بهدف تمكين مجلس الخدمة الاتحادي من السير في اجراءات التعيين والتوزيع على الوزارات و المحافظات المعنية وبحسب التخصص لكل جهة .