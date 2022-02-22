وزارة المالية: التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبطة بتخفيض قيمة العملة

المستقلة/-

اعتبرت وزارة المالية العراقية اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وغير مرتبط بتخفيض العملة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت المستقلة ؛ ان “التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة”.

وأضاف ان “التضخم في الأسعار جاء أيضا من استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض اسعار اضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب اضافية”.

يذكر أن أسعار السلع والمواد الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا بعد رفع سعر صرف الدولار في موازنة العام الماضي 2021، ليساوي كل 100 دولار 145 ألف دينار، بعد أن كان 121 ألفاً.

 

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