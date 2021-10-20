وزارة الكهرباء تتفق مبدئياً على تخصيص محطات توليدية داخل الاراضي الايرانية

المستقلة/- اتفقت وزارة الكهرباء مبدئياً على تخصيص محطات توليدية داخل الاراضي الايرانية مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً، بينما تنوي بناء محطة الفاو الحرارية بطاقة 2500 ميغاواط، الى جانب ابرامها عقدا لبناء محطة الخيرات الاستثمارية بطاقة 1400 ميغاواط.

وفي غضون ذلك، وصلت الوزارة الى نسبة87 % في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة،:إن “الوزير المكلف المهندس عادل كريم استقبل سفير جمهورية ايران الاسلامية في العراق، لبحث ملف دعم العراق بالطاقة الكهربائية وسد الطلب المتزايد على المنظومة الوطنية، اذ تم التباحث بتطورات الوضع الإنتاجي الحالي في العراق و العلاقات بين البلدين الصديقين”.

واضاف ان “السفير الايراني ابدى استعداد بلاده للتعاون الثنائي في مجال التوليد الكهربائي، وسد الثغرة الحاصلة بين العرض والطلب المحلي من خلال إيجاد الحلول البديلة الناجحة”، مبيناً أن “هناك اتفاقاً مبدئياً على تخصيص محطات توليدية للطاقة الكهربائية داخل الاراضي الايرانية مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً بمعزل تام عن المنظومة الكهربائية الإيرانية، وهذا سيتطلب بدوره توقيع عقود واتفاقات، مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة عقد مفاوضات أولية حول الأسعار التي يجب ان تصب في مصلحة الطرفين، وستكون جميعها عوامل مساعدة تعمل على تعزيز الثقة والتعاون بين البلدين”.

واضاف العبادي ان “الوزير المكلف رحب بالسفير وبمبادرته النوعية، حيث اعرب عن استعداد العراق لتوقيع عقد مماثل ولمدة خمسة اعوام فقط وذلك لامتلاك العراق خططاً إنتاجية تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تعتمد في حيثياتها على مشاريع الطاقات النظيفة والربط الكهربائي مع دول الجوار، مع التأكيد على رغبة الوزارة الدائمة في تعزيز

و تطوير واقع الطاقة العراقي من خلال استمرارية التعاون و الدعم بامدادات الغاز الايراني من خلال الاتفاقيات الستراتيجية والتي تعد ضروريةً لإدامة حيوية محطاتنا التوليدية”.

على صعيد متصل، لفت العبادي الى نية الوزارة بناء محطة الفاو الحرارية في مدينة البصرة بطاقة 2500 ميغاواط، الى جانب ابرامها عقدا لبناء محطة الخيرات الاستثمارية في محافظة كربلاء بطاقة 1400 ميغاواط”.

واوضح أن “الوزارة تسعى الى تطوير طاقاتها الانتاجية بالشكل الذي يتناسب وزيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع معدلات النمو، الى جانب العمل على تطوير المحطات العاملة من خلال اضافة الدورات المركبة لجميع المحطات العاملة بالغاز والتي ستضيف طاقات انتاجية جديدة صديقة للبيئة ولاتستهلك الوقود والغاز”.

وفي شأن متصل، اشار العبادي في تصريح صحفي، الى ان “وزارة الكهرباء، انجزت أكثر من 87 %‏ من الالتزامات الخاصة بالربط العراقي – الخليجي، كما ان التفاوض مستمر من اجل اكمال خط يربط محطة الفاو بمحطة الزور بطول 300 كم يمتد مابين الاراض الكويتية – العراقية منه 220 كم داخل الأراضي الكويتية و80 كم داخل الأراضي العراقية والذي سيكون تمويله من قبل صناديق الائتمان الخليجية”.

وبين أن “الاتفاق على التسعيرة مع الجانب الخليجي لم يتم إلى الان، إلا أن المفاوضات مستمرة الى الان، ونعتقد ان انجاز العمل بنسبة 100 % سيكون خلال منتصف عام 2022”.