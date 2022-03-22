وزارة العمل: نظام جديد لاستعادة الأموال المصروفة في غير محلها

المستقلة/- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، استكمال الاستعدادات لإنجاز المنصة التشاركية للبيانات، مؤكدة انها ستساعد في “استعادة الكثير من الأموال التي كانت تصرف في غير محلها”.

وذكرت وكيل الوزارة عبير مهدي الجلبي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة ، إن “الوزارة استكملت استعداداتها لإنجاز المنصة التشاركية للبيانات بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي ستعكس مديات الإفادة وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، إذ من خلال هذا المشروع سيتم تحويل الكثير من المعلومات إلى بيانات إلكترونية ما يسهم في تقليل الزخم على الموظفين وتسريع إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين بأقل جهد ووقت”.

وأضافت الجلبي، أن “تلك المنصة ستساعد في استعادة الكثير من الأموال التي كانت تصرف في غير محلها، إذ ستشمل شهادات الوفاة والولادة، وبذلك ستقضي على ظاهرة التزوير وتسلم أكثر من راتب”، لافتة إلى “ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية الخدمات الالكترونية وأن تتم مراعاة الفئات التي يصعب عليها التعامل الكترونياً كغير المتعلمين والصم والبكم ما يتطلب اتباع طرق لتسهيل تعامل تلك الفئات مع هذه الأنظمة الالكترونية المتطورة.

وتابعت، أنه “عن طريق هذا النظام سيتم القضاء على ظاهرة استغلال المعقبين وعمليات السمسرة وابتزاز المواطنين من خلال ايهامهم بترويج معاملاتهم للحصول على رواتب الحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع ضمن خطة الحكومة الإلكترونية التي تسعى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحقيقها، وقد ارتأت أن يكون هناك شركاء خارجيون للإسهام في تطوير المشروع، كشركة “هواوي” التي تعد من الشركات العالمية الرصينة والرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا”.