وزارة العمل : قروض بالتنسيق مع البنك المركزي للأرامل والمطلقات وسكان العشوائيات

المستقلة/- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول المستفيدين من رواتب الحماية بقروض سكنية تمنح لهم لغرض حل ازمة السكن في البلاد بالتنسيق مع البنك المركزي .

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد محمود في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الهيئة وبالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال المصرفين الزراعي والعقاري اطلقت مبادرة لمنح قروض للمستفيدين من اعانات الحماية الاجتماعية لغرض شراء الوحدات السكنية الاستثمارية، إذ تم تخصيص 5 بالمئة من كل وحدة سكنية لمستفيدي الحماية، أو أن يشتري المستفيد دارا بشكل مباشر”، موضحة ان “القرض يمنح للمستفيد بمدة سداد تصل بين 20 الى 30 سنة”.

واضافت ان “الهدف من هذه القروض هو حل جزء من ازمة السكن، الى جانب توفير سكن كريم الى المستفيدين الذين لا يملكون سكنا او ممن يسكنون في مناطق العشوائيات او الطمر الصحي، او النساء الارامل والمطلقات اللواتي ليس لديهن سكن ممن يقطن مع ذويهن لعدم امتلاكهن سكنا”، موضحا أن “الهيئة وبالتنسيق مع مكتب تكنولوجيا المعلومات في وزارة العمل والمنظمات الدولية، ستطلق حملة لحصر اعداد تلك الاسر”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

الاخبار

التجارة : الشهر الحالي يشهد بداية توزيع السلال الغذائية

الاخبار

وزارة العمل : قروض بالتنسيق مع البنك المركزي للأرامل والمطلقات وسكان العشوائيات

اخر الاخبار

إلقاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي

اقتصادية

استقرار اسعار الذهب مع انحسار رهانات رفع أسعار الفائدة

اقتصادية

تراجع اسعار النفط بسبب تأثر السوق بانعدام وحدة أوبك +

اخبار العراق

التقاعد العراقية تنفي وجود خلل إلكتروني تسبب في إيقاف صرف الرواتب التقاعدية

اخبار العراق

التقاعد العراقية تنفي وجود خلل إلكتروني تسبب في إيقاف صرف الرواتب التقاعدية

اخر الاخبار

بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

اخر الاخبار

في ذكرى رحيلها الاولى .. معاناة “رجاء الجداوي” مع كورونا من الإصابة حتى الوفاة

اخر الاخبار

حقيقة ذوبان “السيارات” في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

اخر الاخبار

شاهد : نجاة شابة بأعجوبة بعد سقوط سيارة عليها

اخبار مصر

فنان مصري يدخل موسوعة جينيس

اخر الاخبار

بهدف الشهرة قام بتصوير لحظة دفن ابنته في الكفن

اخر الاخبار

أميريكي يتوعد بتفجير مطعم لعدم وجود صلصة

اخر الاخبار

خرائط جوجل تخفي 11 موقعا لهذه الأسباب

اخر الاخبار

ماذا فعلت اليابان لتقليل نسبة الانتحار