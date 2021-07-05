وزارة العمل : قروض بالتنسيق مع البنك المركزي للأرامل والمطلقات وسكان العشوائيات

المستقلة/- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول المستفيدين من رواتب الحماية بقروض سكنية تمنح لهم لغرض حل ازمة السكن في البلاد بالتنسيق مع البنك المركزي .

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد محمود في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الهيئة وبالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال المصرفين الزراعي والعقاري اطلقت مبادرة لمنح قروض للمستفيدين من اعانات الحماية الاجتماعية لغرض شراء الوحدات السكنية الاستثمارية، إذ تم تخصيص 5 بالمئة من كل وحدة سكنية لمستفيدي الحماية، أو أن يشتري المستفيد دارا بشكل مباشر”، موضحة ان “القرض يمنح للمستفيد بمدة سداد تصل بين 20 الى 30 سنة”.

واضافت ان “الهدف من هذه القروض هو حل جزء من ازمة السكن، الى جانب توفير سكن كريم الى المستفيدين الذين لا يملكون سكنا او ممن يسكنون في مناطق العشوائيات او الطمر الصحي، او النساء الارامل والمطلقات اللواتي ليس لديهن سكن ممن يقطن مع ذويهن لعدم امتلاكهن سكنا”، موضحا أن “الهيئة وبالتنسيق مع مكتب تكنولوجيا المعلومات في وزارة العمل والمنظمات الدولية، ستطلق حملة لحصر اعداد تلك الاسر”.