وزارة العمل : سياسة حديثة للعمل والضمان الاجتماعي لتشغيل العاطلين

المستقلة/- قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة إنها بصدد رسم سياسة حديثة للعمل والضمان الاجتماعي لتشغيل العاطلين وجعلها منفذا يعتمد عليه الشباب بدلا من اعتمادهم على اعانة الحماية، بينما أقرت شمول اكثر من 350 الف عامل في القطاعات المختلفة والمشاريع الاستثمارية بالضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ “المهمة الاساسية للوزارة هي تشغيل العمالة الوطنية وفتح افاق للتعاون مع المؤسسات الحكومية والاستثمارية بهذا المجال لغرض تشغيل الايدي العاملة من جميع الفئات، والافادة من قاعدة بيانات الوزارة التي تحوي نحو مليون و700 ألف عاطل عن العمل”، لافتا إلى أنَّ “الوزارة تعمل على رسم سياسة التشغيل الوطنية بعد أن تم اجراء مسح دقيق لسوق العمل في العراق وتحديد متطلباتها بالتنسيق مع اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة والتي تضم وزارات التخطيط والكهرباء والنفط والصحة والتربية والتعليم العالي والصناعة والزراعة والنقل ووزارتي الاعمار والاسكان والهجرة والمهجرين واتحاد الصناعات واتحاد النقابات”.

وأضاف باهض أنَّ الوزارة تطمح لتعظيم دور دائرتي العمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة.