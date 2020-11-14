وزارة العمل تقيم دورات للتنمية الاقتصادية في سوق العمل

المستقلة / – فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة باب التسجيل لمدة اسبوعين للمشاركة في تعليم المهن المختلفة من خلال اقامة دورات للتنمية الاقتصادية في سوق العمل.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح “الصباح” تابعته المستقلة: ان المديرية فتحت باب التسجيل على الدورات المهنية ابتداء من اليوم السبت الموافق 15 من الشهر الجاري وحتى الاول من كانون الاول المقبل.

واكد ان التسجيل سيتم في مقر القسم العراقي الكوري للتطوير الفني، داعيا الراغبين من العاطلين عن العمل الى مراجعة قسم شؤون المتدربين لغرض التسجيل الرسمي للشمول بالدورات مع جلب المستمسكات الاصولية للمتقدم. واردف ان الدورات التي ستقام بعد انتهاء عملية التسجيل ستكون في اللغة الانكليزية والحاسبات والحلاقة الرجالية والنسائية والخياطة وابتكار الاعمال والمهارات الحياتية والخرائط وميكانيك السيارات والالكترون والاكسسوارات والاعمال الحرفية والتصوير الفوتوغرافي والالواح المطبوعة والتأسيسات الكهربائية والصحية والاجهزة المنزلية والتكييف والتبريد واللحام والنجارة.

وافاد بان العاطلين الذين سيسجلون على الدورات بالامكان التقديم مستقبلا على الشمول بالقروض لاقامة المشاريع الصغيرة، وياتي ذلك ضمن خطة الوزارة لامتصاص نسبة البطالة بالمجتمع والعمل على استقطاب العاطلين لزجهم في سوق العمل من خلال المشاريع التي يقومون بها سعيا للتنمية الاقتصادية في سوق العمل.