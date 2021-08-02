وزارة العمل تطلب من الشركات النفطية العاملة في البلاد بتوظيف العمالة الوطنية

المستقلة /- وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتبا رسمية للشركات النفطية العاملة في البلاد بتوظيف العمالة الوطنية من المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة والمسجلين كباحثين عن العمل حصرا وبجميع الاختصاصات.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب في الوزارة رائد جبار باهض في تصريح لصحفية”الصباح”تابعته المستقلة: إن “وزير العمل عادل الركابي وجه بارسال كتب رسمية للشركات النفطية العاملة في البلاد لتوظيف العاملين حصرا من قاعدة البيانات للمسجلين كباحثين عن العمل و بالاختصاصات كافة والتي تمتلكها الوزارة ، لافتا الى ان “اغلب الشركات الاستثمارية العاملة في البلاد تتعاون مع العمالة الاسيوية الذين لا يمتلك بعضهم الخبرة الكافية ويتم تدريبهم في الشركات ولا يستثمرون العمالة العراقية”.

واضاف انه “استنادا الى قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تخفيض نسبة البطالة من خلال تشغيل الايدي العاملة الوطنية تم اجراء عدة زيارات للشركات النفطية في المحافظات، لكون تخفيض نسبة البطالة وتشغيل الايدي العاملة الوطنية هما من اهم اولويات الوزارة من خلال توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن العمل والسعي لتطبيق القوانين اللازمة تلك الشركات”.