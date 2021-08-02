وزارة العمل تطلب من الشركات النفطية العاملة في البلاد بتوظيف العمالة الوطنية

المستقلة /- وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتبا رسمية للشركات النفطية العاملة في البلاد بتوظيف العمالة الوطنية من المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة والمسجلين كباحثين عن العمل حصرا وبجميع الاختصاصات.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب في الوزارة رائد جبار باهض في تصريح لصحفية”الصباح”تابعته المستقلة: إن “وزير العمل عادل الركابي وجه بارسال كتب رسمية للشركات النفطية العاملة في البلاد لتوظيف العاملين حصرا من قاعدة البيانات للمسجلين كباحثين عن العمل و بالاختصاصات كافة والتي تمتلكها الوزارة ، لافتا الى ان “اغلب الشركات الاستثمارية العاملة في البلاد تتعاون مع العمالة الاسيوية الذين لا يمتلك بعضهم الخبرة الكافية ويتم تدريبهم في الشركات ولا يستثمرون العمالة العراقية”.

واضاف انه “استنادا الى قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تخفيض نسبة البطالة من خلال تشغيل الايدي العاملة الوطنية تم اجراء عدة زيارات للشركات النفطية في المحافظات، لكون تخفيض نسبة البطالة وتشغيل الايدي العاملة الوطنية هما من اهم اولويات الوزارة من خلال توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن العمل والسعي لتطبيق القوانين اللازمة تلك الشركات”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

شركة : ارتفاع صادرات العراق النفطية بنسبة 0.9٪ في تموز مقارنة بالشهر السابق

اخر الاخبار

طقس العراق : أربع مدن عراقية تسجل درجات حرارة قريبة من 50 مئوية

اخر الاخبار

صحيفة : الكاظمي يعتزم تنظيم مؤتمر لدول جوار العراق مع دول أخرى في المنطقة

اخبار العراق

الرافدين : توزيع رواتب المعين المتفرغ لشهر تموز الماضي

اخبار العراق

ادارة المنتخب الوطني تسعى لدعوة مجموعة من اللاعبين المحترفين خارج الدوري العراقي

اخر الاخبار

اسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

اخبار العراق

عالية نصيف : هناك المئات من ملفات الفساد تم تحويلها الى هيئة النزاهة

اخبار العراق

عالية نصيف : هناك المئات من ملفات الفساد تم تحويلها الى هيئة النزاهة

اخبار العراق

مختصون يدعون الى تعديل سعر الفائدة” على القروض الممنوحة للمواطنين

اخبار العراق

وزارة العمل تطلب من الشركات النفطية العاملة في البلاد بتوظيف العمالة الوطنية

اخبار العراق

متابعة : طلبة الثالث المتوسط يشكون من صعوبة اسئلة مادة اللغة العربية

اخبار العراق

وزارة الصحة توفر دفعات جديدة من لقاحي فايزر واسترازنيكا بين منافذ التطعيم

اخبار العراق

الدفاع المدني تحذر من وجود 9 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة المهنية

اخر الاخبار

ما أسباب عودة العملات الرقمية للارتفاع؟

اخبار مصر

مصر.. تحرك برلماني لتشديد عقوبات الضرب بين الأزواج

اخر الاخبار

السكري الهش.. نوع نادر أكثر حدة تعرف عليه

اخر الاخبار

السعودية تحذر سكان المنطقة الجنوبية من تردي أحوال الطقس