وزارة العمل تطالب بموازنة تكميلية لتأمين رواتب الرعاية الاجتماعية

المستقلة/- طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموازنة تكميلية لتأمين رواتب الرعاية، واطلاق الشمول الجديد للفئات المستحقة.

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد محمود في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة : ان “الوزارة طالبت بإقرار موازنة تكميلية لعام 2021 تعتمد على فروقات سعر بيع النفط”، مشددة على ان “تكون التخصيصات الاضافية لهيئة الحماية اولوية قصوى في الموازنة التكميلية للحد من ارتفاع نسب الفقر وتأثير غلاء الاسعار في الاسر الفقيرة”.

وأشارت الى ان “سعر برميل النفط المقر في الموازنة يبلغ (46) دولارا بينما يباع اليوم بسعر (70) دولارا ولابد من استثمار الفارق في دعم الفقراء وتقليل الضرر الحاصل عليهم جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية بسبب رفع قيمة الدولار وكذلك ما صاحبته من اجراءات مكافحة جائحة كورونا”، منوهة بان “الاف طلبات الشمول لأسر تقبع تحت طائلة الفقر ترد الى الوزارة يوميا، ولعدم وجود التخصيصات الكافية فان الشمول برواتب الرعاية بات مرهوناً بالموازنة العامة”.