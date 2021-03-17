وزارة الصناعة تفكر بإحياء المجال في السوق المفتوح

المستقلة / علي النصر الله / ..   قال وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ، مساء الاربعاء، إن “الوزارة تفكر في أحياء المجال الصناعي في السوق المفتوح وفق آليات تخدم المواطن العراقي .

وأضاف في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش اجتماع عقد في فندق البارون بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي والنائب حامد الموسوي واتحادي المقاولين والصناعيين وغرفة التجارة ، إن ” الوزارة تدعم الجانب الصناعي بشكل مباشر سواء كان قطاع عام أو خاص “،مؤكدا إن ” كربلاء قبلة العالم  ، ومستقبلا تكون صرحا صناعيا  واقتصاديا للعراق “.

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